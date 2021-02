Maada Bio chez Alpha Condé : "Nous avons de petits soucis…"

CONAKRY-Le Président Sierra Léonais est arrivé à Conakry ce lundi 15 février 2021 pour une visite de 48heures. Julius Maada Bio a été reçu par son homologue guinéen Alpha Condé, à l'aéroport internatinal Conakry Gbessia.

"On a de petits soucis, on va régler tout ça. C'est pourquoi je suis là", a indiqué brièvement l'hôte du dirigeant guinéen.

Alpha Condé a indiqué de son côté qu'il est heureux d'accueillir M. Bio, rappelant que la Guinée et la Sierra Léone partagent plus qu'une frontière. " Heureux d'accueillir le président Julius Maada Bio. La Sierra Léone et la Guinée partagent plus qu'une frontière : nous sommes unis par l'histoire et la géographie", a indiqué M. Condé.

La Guinée et la Sierra Léone ont différend frontalier à Yenga. A cela s'ajoute la fermeture des frontières décidée par Conakry en octobre dernier. Un accord de coopération général devra être signé à Conakry, lors de la visite du président léonais.

