Kindia : Le Ministre Abdoulaye Magassouba inaugure un pont construit par RUSAL-CBK

KINDIA- Long de 65 mètres, le pont construit par la compagnie minière Rusal-CBK, sur le fleuve Samou dans la zone minière de Debébélé, a été inauguré ce dimanche 14 février 2021. La cérémonie a été présidée par le Ministre des Mines et de la Géologie, en présence des autorités préfectorales et communales ainsi que des responsables de Rusal-CBK.

Dans son allocation, Alexandre Larionov, Directeur Général de RUSAL-CBK a donné des détails sur l’infrastructure.

« Nous nous sommes réunis ici pour un événement très important et agréable. Aujourd’hui, nous mettons en service un nouveau pont construit sur la rivière Samou dans la préfecture de Kindia. Ce pont, long de 65m, a été réalisé par la Compagnie de bauxite de Kindia en vue d’assurer la desserte du gisement de Ferefou situé dans la mine de Debele pour approvisionner RUSAL en matière de première de qualité dans les prochaines années. La solution technique appliquée lors de la construction du pont va permettre son exploitation pendant une période d’au moins de 35ans», a indiqué le directeur général de Rusal/CBK.

De passage sur le site du gisement de Balaya pour s’enquérir de l’exploitation minière, le Ministre Magassouba a été impressionné par la technique utilisée par Rusal dans l’exploitation du minerai.

«Aujourd’hui, nous avons eu l’opportunité de visiter l’exploitation minière elle-même, nous avons une fois encore apprécié le fait que l’introduction des équipements comme les chauffages mayeurs réduisent significativement l’impact environnemental. La CBK est pionnière dans l’utilisation de cette technique en Guinée, et pratiquement dans le monde. Parce que pouvoir s’arrêter à 20 mètres d’une exploitation sans avoir de la poussière même sur soi et sans entendre d’explosion, je pense que c’est quelque chose d’important pour la protection de l’environnement et la protection aussi des communautés», a précisé le Ministre des Mines et de la Géologie.

La Compagnie des bauxites de Kindia (CBK) est présente depuis 2 décennies dans cette localité. Cette fois-ci, la société a décidé d’étendre sa zone d’exploitation en privilégiant la responsabilité sociétale des entreprises et le développement communautaire.

“Dans ce cadre, ils ont réalisé ce pont de 65 m dont la construction a impliqué les différentes entreprises locales afin de promouvoir le contenu local. Cette infrastructure sera, non seulement, utilisée par la société dans le cadre de l’extension de son exploitation, mais aussi, par les communautés qui, avant, traversait le fleuve Samou à pieds en portant leur production agricole. Aujourd’hui, ces communautés ont aussi cet ouvrage à disposition pour pouvoir facilement évacuer leur production. Ce travail s’inscrit dans la mise en œuvre de la politique du développement responsable des mines portées par le professeur Alpha Condé qui implique, non seulement, le développement des mines, mais aussi l’accompagnement de ces sociétés dans le cadre de la réalisation des infrastructures multi-usages, dans le cadre du développement global de la Guinée", a indiqué le ministre Magassouba.

Et de poursuivre en indiquant qu'il apprécié le partenariat de Rusal. "Nous allons insister sur la poursuite de leur initiative en terme de protection de l’environnement, mais aussi, de leur initiative en faveur des communautés notamment pour ce qui concerne l’accompagnement des communautés pour leur autonomisation avec des activités génératrices de revenu, en plus des infrastructures socioéconomiques de la société. La CBK fait partie du groupe RUSAL comme vous le savez qui a trois sites d’exploitation en Guinée. C’est un partenaire historique de la Guinée. Nous apprécions le faite que ce partenaire-là, a toujours respecté ses engagements. C’est extrêmement important. Nous sommes avec les autorités locales qui ont suivi les échanges que nous avons eus avec nos partenaires et qui ont aussi fait des témoignages par rapport aux relations entre la société et les communautés, d’une part, de l'autre, entre les autorités locales. Nous encourageons ce dialogue. Nous encourageons ce dialogue et le plus important, c’est de garder cette collaboration pour que cette exploitation responsable de nos mines que nous souhaitons sur la base des orientations du président de la République, les directives du Premier ministre, chef du gouvernement. Que cette exploitation responsable se fasse dans le cadre du dialogue, de la concertation avec à l’idée d'un partage de bénéfice entre la société et l’Etat», a exhorté Abdoulaye Magassouba.

Chérif keita

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Kindia