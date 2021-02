Guinée : Cellou sonne la mobilisation pour "éradiquer Ebola"…

CONAKRY-L’épidémie à virus Ebola qui vient de resurgir en Guinée interpelle les acteurs politiques guinéens. Ce lundi 15 février 2021, l'opposant Cellou Dalein Diallo a invité les Guinéens à se mobiliser pour éviter les erreurs commises lors de l’épidémie en 2014.

“La résurgence de l’épidémie d’Ebola dans notre pays nous interpelle tous. Mobilisons-nous pour circonscrire et éradiquer la maladie en évitant les erreurs et les tâtonnements de 2014 qui avaient favorisé la rapide propagation de la maladie et le bilan très lourd que nous avions enregistré”, a interpellé Cellou Dalein Diallo.

La Guinée a été l'un des trois pays les plus touchés par l'épidémie de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, la plus grande épidémie d'Ebola depuis la découverte du virus en 1976.

Partie de la région forestière, l'épidémie avait traversé les frontières terrestres vers la Sierra Leone et le Liberia et avait fait 28 000 cas confirmés dont 11 000 décès. Cette fois-ci, c'est dans la commune rurale de Goueké, dans la préfecture de N'Zérékoré, que les premiers cas ont été signalés. Le pays a enregistré sept cas dont trois décès.

