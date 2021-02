Ebola : le bilan s'alourdit, Kassory Fofana s'exprime...

NZEREKORE-Le bilan de la maladie à virus Ebola déclarée en Guinée ce week-end, s’alourdit. Un quatrième décès a été enregistré dans la soirée de ce dimanche 14 février 2021, au centre de traitement épidémiologique de N'zérékoré, a appris Africaguinee.com.

Selon la directrice préfectorale de la santé de Nzérékoré, il s’agit d’une vieille femme qui était parmi les 4 personnes hospitalisées au Ctepi de la ville éponyme. Pour l'heure, sur les sept cas officiellement recensés, quatre sont décédés d'Ebola.

Alors que l’inquiétude grandit au sein des populations, le Premier ministre tente de rassurer face à la résurgence de cette épidémie en Guinée.

«La Guinée fait de nouveau face à une situation de maladie liée à la fièvre hémorragique Ebola. Ces dernières années, le pays s’est doté de structures de prise en charge de ce type d’épidémie. Pas de panique, respectons les consignes sanitaires. Ebola sera de nouveau vaincu», a rassuré Kassory Fofana sur twitter.

Lire aussi- Ebola en Guinée forestière : le "patient zéro" vomissait du… "sang"

Les premiers cas d'Ebola ont été signalés dans la commune rurale de Goueké, dans la préfecture de N'Zérékoré. Une équipe mixte d'enquêteurs composés d'agents de l'OMS, de la CDC et de l'ANSS était attendue, ce lundi 15 février, dans la zone affectée qui, “en plus de la surveillance, aidera à accélérer la prévention des infections et le contrôle des structures de santé et d'autres lieux clés, et à communiquer avec les communautés pour s'assurer qu'elles jouent un rôle clé dans la réponse”.

L'OMS aide également la Guinée à se procurer le vaccin Ebola qui s'est avéré utile pour contrôler les épidémies en RD Congo.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06