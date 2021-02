Djènè Kaba Condé en colère : « Ce que je fais pour mon mari Alpha Condé… »

CONAKRY- La Première Dame de la Guinée a poussé un cri de colère ce week-end. Hadja Djènè Kaba Condé n’a pas digéré la façon dont elle dit avoir été « ignorée » par le service du protocole lors de l’investiture de son époux le 15 décembre dernier.

Invitée dans l’émission « Carnet du reporter » sur la radio nationale ce samedi 13 février 2021, l’épouse du chef de l’État n’est pas passée du dos de la cuillère pour fustiger l’attitude du protocole à la Présidence.

«Les enfants sont l’avenir du pays. Au lieu de laisser des richesses à son enfant, mieux vaut bien le former, bien l’éduquer. La parenthèse que j’ouvre c’est parce que le jour de l’investiture, si le protocole à la présidence, Seinkoun Kaba, avait été parfaitement formé, il allait se rendre compte que j’ai été ignorée dans la salle et que je suis l’épouse du Président de la République. Ce n’est pas au Président de parler de moi. Ce n’est pas au Président de me remercier parce que ce que je fais pour lui, je le fais pour moi-même. Mais, j’aurais dû être présentée par le modérateur, mais j’ai compris que l’erreur est venue de Seinkoun Kaba. Ceci dit, je ferme la parenthèse », a laissé entendre la Première Dame de Guinée.

Abdoul Malick Diallo

Africaguinee.com

(00224) 669 91 93 06