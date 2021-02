Kankan : Une mère de famille kidnappée par des inconnus à Karifamoriah

KANKAN- L'insécurité refait surface dans la capitale de la haute Guinée, cette fois-ci, avec une nouvelle forme. Il s'agit du phénomène d'enlèvement.

Dans la soirée du vendredi 12 fevrier, une mère de 5 enfants a été kidnappée par des inconnus dans la sous-prefecture de Karifamoriah, située à 7 kilomètres de la ville de Kankan. Aminata Kaba a été enlevée devant deux de ses enfants qui l'accompagnaient.

Selon le témoignage de l'un des fils de la femme kidnappée, les inconnus sont venus à bord d'un véhicule Land cruiser de couleur blanche.

"Ils étaient à bord d'un véhicule de couleur blanche garé au bord de la route. Lorsqu'on leur a demandé si c’est eux qui détiennent le colis qu'on devait récupérer, ils nous ont répondu par la négative. Dès qu’on a quitté, ils ont rappelé ma mère pour lui dire que c’est eux qui détiennent le colis.

Elle est revenue vers eux, mais ils ne lui ont rien donné. Soudain, deux hommes sont descendus du vehicule pour la faire monter de force. Mon petit frère et moi, on s’est opposé. Un autre gars est sorti et nous a menacés avec un pistolet. Nous avons fui pour alerter les gens, ceux-ci les ont poursuivis sur la moto jusqu’à Kankan », a témoigné Kabinet Kaba.

Pour l'heure, le mobile de cet enlèvement, une première dans la contrée, n'est pas connu. Aucune trace d'elle n'est encore retrouvée.

A suivre...

Depuis Kankan, Facely Sanoh

Pour Africaguinee.com