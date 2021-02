Ebola : le "gouverner autrement n’y pourra rien", prévient Sidya Touré

CONAKRY- L'opposant guinéen Sidya Touré s'est exprimé sur la résurgence de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée.

Le leader de l'union des forces républicaines qui garde en mémoire, la vague meurtrière causée par cette maladie il y a quatre ans, reste très sceptique quant à la capacité des autorités à juguler la nouvelle épidémie.

"EBOLA encore en Guinée 7ans après !!!! En 2012 Nous étions le point de départ de l’épidémie qui avait fait en son temps 11.000 morts dans la sous-région. L’ETAT NÉANT est en marche et le « gouverner autrement « qui n’a aucun contenu n’y pourra rien. La médiocrité est notre ennemi", a réagi l'opposant Sidya Touré.

Lire aussi- Ebola en Guinée : le Gouvernement annonce des mesures fortes...

Dès la confirmation du retour de l'épidémie, le gouvernement a annoncé une batterie de mesure pour contenir sa propagation alors que déjà trois morts sont enregistrés. Voici les mesures annoncées par les autorités :

• Isolement de tous les cas suspects aux CTEPI de N'Zérékoré et de Conakry ;

• Investigation sur les cas pour clarifier les données, recenser d'autres cas suspects et identifier tous les contacts à isoler ;

• Envoi d’une mission d'investigation d’urgence du niveau central en appui aux équipes locales à Gouecké ;

• Activation de la coordination et des commissions techniques de la riposte à Ébola ;

• Activation de la coordination intersectorielle à travers la plateforme One Health ;

• Approvisionnement en intrants de sensibilisation, de prévention, de diagnostic et de prise en charge ;

• Ouverture d’un centre de prise en charge des cas détectés à Gouecké ;

• Accélération pour l’acquisition de vaccins contre Ebola auprès de l’OMS ;

• Mise en œuvre des procédures standards du RSI.