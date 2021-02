Matoto: EDG se rapproche de sa clientèle, les journées d'informations lancées à Tombolia…

CONAKRY-La ministre de l’Energie a lancé officiellement ce samedi 13 février 2021, les journées d’informations sur la problématique de l’électricité en Guinée. Cette importante cérémonie de lancement a mobilisé les cadres de la Société Electricité de Guinée EDG ainsi que des élus locaux de la commune de Matoto. L'évènement a eu lieu dans les locaux de Canal Olympia de Tombolia, dans la commune éponyme.

Ces journées de rencontres et d’échanges engagées par le gouvernement à travers le ministère de l’Energie entre dans le cadre du 4ème pilier des axes stratégiques de l’EDG nommé ‘’Engagement des parties prenantes’’.

Dans son intervention de circonstance, la ministre de l’Energie qui a présidé cette cérémonie a tenu à expliquer au public, l’objectif de de cette série des rencontres avec les citoyens à la base. Selon madame Bountouraby Yattara, ces échanges vont permettre à chaque partie prenante de connaitre son rôle, que ce soit dans la production ou dans l’utilisation du courant électrique.

« Ces séries des rencontres s’inscrivent dans le cadre du dialogue qui doit s’instaurer entre la société Electricité de Guinée et ses clients pour s’accorder sur la démarche qui est en train d’être mise en place. Elles s’inscrivent également dans le cadre des reformes qui sont engagées par EDG ces derniers temps pour une meilleure implication des populations dans les activités. Notamment pour une meilleure compréhension du rôle de la société, mais aussi le rôle de la population en tant que client. Ce que nous devons tous faire pour permettre à la société de mieux se porter pour répondre aux attentes des consommateurs », a expliqué la ministre de l’Energie avant de lancer un message fort à la population.

« Je demande à la population de faire confiance à la société Electricité de Guinée qui dispose d’une direction générale et d’une équipe très dynamique qui veulent aller de l’avant et qui sont disponibles. J’invite la population à la tolérance, à l’accompagnement, au payement des factures et d’utiliser de façon rationnelle l’électricité. Parce que l’électricité avant d’être sociale est économique », a lancé la ministre de l’Energie.

Pour sa part, le Directeur Général d’EDG, dans une démarche pédagogique, a pendant plus d’une heure de temps, échangé avec les citoyens de cette commune sur des thèmes variés. Il s'agit par exemple de la relation qui lie sa société à la population, ainsi que la problématique de la desserte en courant électrique.

« Les échanges ont porté sur le thème de rapprochement de EDG avec la population. Notre objectif était d’expliquer à la population la problématique de la desserte mais aussi expliquer qu’est-ce que la population elle-même peut faire pour contribuer à la résolution de ce problème », a souligné M. Bangaly Matty.

De son côté, le Maire de la Commune de Matoto qui a participé à cette rencontre a formulé des demandes vis-à-vis de la société Electricité de Guinée. « Nous sollicitons auprès de la direction de l’EDG de trouver des stratégies adéquates afin d’élargir son réseau de communication pour une large information par rapport aux anomalies qui interviennent souvent dans la distribution du courant. Nous sollicitons aussi auprès d'elle de renouveler et élargir les réseaux de distributions et de transformations dans les différents quartiers de la commune de Matoto en mettant en place un service de contrôle permanent sur les différentes lignes afin d’éradiquer les délestages clandestins», a formulé le maire Mamadouba Tos Camara.

Aux citoyens de sa commune, le maire les a exhortés à accompagner sans relâche EDG, en payant à temps les factures. "Tous, acquittons-nous des factures d’électricité à temps », a lancé le Maire de Matoto.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023