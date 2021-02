Hafia FC : KPC présente son nouveau Directeur Sportif…

CONAKRY- C’est une belle initiative de la part du mécène guinéen Kerfalla Camara ‘’KPC’’ ! Le président du célèbre c lub de Football Hafia 77, triple champion d’Afrique des Clubs, dans son ambitieux projet de promouvoir le football guinéen à la base, vient de présenter son nouveau directeur sportif.

Ainsi pour donner une autre dimension à ce club mythique, l’Entrepreneur guinéen, outre la construction du Centre Sportif KPC de Khorira bâti sur une superficie de 13 Hectares et du Centre d’entrainement du Hafia FC de Nongo, a mis la barre haute dans le choix des ressources humaines qui vont diriger ces joyaux. Pour Kerfalla Camara, avoir de belles infrastructures est une chose mais avoir les hommes pour faire le travail pour lequel ces infrastructures ont été mises en place, en est une autre. Les ressources humaines, selon le PDG de Groupe Guicopres, est l’élément clef de la réussite de son académie.

Pour cette tâche, le président du Hafia Club, a jeté son dévolu sur le très expérimenté Thierry Guillou pour assurer la direction sportive de l’Académie KPC.

‘’Je l’avais annoncé il y a très longtemps, que nous travaillons dans le football, pour y apporter quelque chose dans la durée. Pour moi, ce n’était pas une course de vitesse, c’était une course de fond. Depuis le tout début, à chaque étape de notre évolution, je vous appelle pour dire jusqu’où on est allé et qu’est-ce qu’on est en train de faire. Aujourd’hui, je vous présente Monsieur Thierry Guillou, le tout premier Directeur sportif de l’académie KPC. (…)’’ a expliqué Kerfalla Person Camara.

Pour expliquer ce qui a prévalu au recrutement de Thierry Guillou, le conseiller sportif de KPC, le marocain Mohamed Zeghari, a, à son tour démontrer que la candidature de Monsieur Guillou était celle qui répondait le plus aux objectifs de départ et aux critères mis en place par le staff technique du Hafia FC.

« Aux trois derniers candidats qui ont été retenus, nous avons fait mener des entretiens où on a challengé et rentrer dedans. Parce qu’il n’est pas question pour nous de prendre quelque chose à l’étranger, de le copier et de l’appliquer ici. Il n’est pas question pour nous, de former un jeune guinéen, comme on forme un jeune footballeur norvégien, il n’en est pas question’’ a-t-il dit.

Selon Mohamed Zeghari, l’idée, est de réfléchir progressivement à un concept, une méthode et un savoir-faire guinéen, adapté à la culture du pays, au football du pays et à la façon de sentir le jeu.

‘’A la suite des entretiens, il nous est apparu. On est dans une démarche entrepreneuriale, scientifique où les gens doivent s’adapter à l’objectif commun dans le but de créer un produit typiquement et spécifiquement guinéen et compétitif à l’échelle internationale. Derrière, nous allons montrer que les jeunes talents guinéens ont la capacité d’être compétitifs au plus haut niveau au niveau internationale’’, a expliqué le conseiller sportif de KPC.

Dans sa présentation, le jeune directeur sportif a décliné d’entrée ses objectifs et les tâches qui lui seront assignés.

‘’ Mes missions seront diverses. Cela concernera notamment le recrutement des jeunes joueurs qui intégreront l'académie, la partie formations avec la mise en place des entraînements, la partie médicale c'est-à-dire tout le suivi sportif de haut du point de vue médical des jeunes joueurs, et également tout le volet de la vie et au sens de la partie éducative et leur vie hors football’’ a déroulé Thierry Guillou, le tout premier directeur sportif de l’Académie KPC.

Pour être éligible dans ce projet ambitieux, aux dires du directeur sportif, il faut avoir le potentiel d'un jeune garçon né en 2008. Cette activité commencera par une détection dans les prochains mois.

‘’ C'est des détections qui demanderont beaucoup d'exigences, seuls quelques enfants intégreront l'académie. Mais ces joueurs seront des joueurs à potentiel, qui bénéficieront de toutes les installations et toutes les compétences nécessaires pour développer leurs talents. L'académie à terme, accueillera -ça sera situé à trois promotions- à peu près une soixante de jeunes joueurs. L'effectif sera le moindre parce qu'on va démarrer avec des jeunes joueurs », a expliqué Thierry Guillou.

