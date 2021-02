Guinée-Maison centrale : l'étau se "resserre" autour des opposants…

CONAKRY- L'étau se resserre autour des opposants incarcérés à la maison centrale de Conakry, depuis bientôt trois mois.

Les conditions de détention de Ousmane Gaoual Diallo, Chérif Bah, Etienne Soropogui, Cellou Baldé et Abdoulaye Bah auraient été durcies ces derniers jours alors que leurs avocats se sont retirés de la procédure, a appris Africaguinee.com.

En plus d'être privés de leur liberté, ces opposants ne seraient plus autorisés à passer des moments ensemble à l'intérieur de la prison, exceptés le partage du repas. "Ils passent la plus part du temps dans leur cellule en isolement", a informé une source proche de maison centrale.

"On leur interdit de faire le sport, même les visites sont drastiquement limitées", a laissé entendre un avocat. Mais ce qui est plus inquiétant, explique à Africaguinee.com un proche du dossier, leur santé se dégrade du jour au lendemain. Ousmane Gaoual Diallo qui souffre de problème de nerfs n'est pas le seul à être malade.

Le vice-président de l'UFDG en charge de la communication, Chérif Bah ne serait pas bien portant. Son problème cardiaque aurait resurgi. "Il a un trouble de son rythme cardiaque", nous apprend une source généralement bien informée.

"Tous sont presque malades", confie une autre source proche du dossier. Pour l'heure, nous n'avons pu entrer en contact avec les responsables de la prison pour comprendre les motifs de ce "durcissement".

Ce vendredi 12 février 21, le procès de nombreux mineurs cités dans la même procédure que ces opposants, a démarré à la cours d'Appel de Conakry. Mais pour l'heure, la date du procès de ces figures de l'opposition n'est pas encore annoncée.

