Le covid-19 s'étend à Labé : Plusieurs écoles touchées…

LABE- L'épidémie de covid-19 continue son expansion en milieu scolaire dans la commune urbaine de Labé. De nouveaux foyers de contamination ont été découverts dans les écoles de la ville, a appris Africaguinee.com.

« On ne nous a pas envoyé les statistiques d’abord, mais je pense qu’il y’a des nouveaux cas. Cinq 5 cas ont été enregistrés aujourd’hui dans d'autres écoles de la commune urbaine de Labé. La préfecture de Mali enregistre un total de 4 élèves contaminés» a confié Dr Mamadou Houdy Bah.

De nouveaux cas positifs de Coronavirus viennent d’apparaitre dans trois écoles de la préfecture de Labé. La découverte de ces nouveaux foyers inquiète les autorités sanitaires et éducatives. En commun accord avec les autorités éducatives, une réunion s’est tenue au gouvernorat de Labé cet après-midi.

Lire aussi- Mali: un cadre de la DPE décède du Covid, un élève testé positif…

« On s'est réuni avec les autorités de l’éducation, monsieur le gouverneur, la préfecture, la croix rouge et l’Unicef. On s'est convenu d'amplifier la sensibilisation dans les écoles pour le respect des mesures barrières, continuer la prise en charge des malades et améliorer les conditions d’hébergement des malades en faisant fonctionner le chapiteau », a indiqué le directeur régional de la santé de Labé.

Pour circonscrire la propagation de l'épidémie, les autorités de la santé viennent de recevoir une dotation d’un chapiteau de 60 lits. La région de Labé compte à ce jour 28 cas positifs de Covid 19 hospitalisés dans les centres de traitement épidémiologiques.

Depuis Labé, Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com