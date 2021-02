Guinée-Ousmane Gaoual est malade : ce dont souffre l'opposant en prison…

CONAKRY-En détention depuis le 16 novembre 2020 à la Maison centrale de Conakry, Ousmane Gaoual Diallo est malade. Selon nos informations, l'opposant placé sous protection consulaire de la France souffre d’un problème de nerfs.

« Actuellement, il a un problème de nerfs consécutif à son immobilisation sur place. Il n’arrive pas à faire de mouvements parce que sa condition de détention a été durcie, on ne lui permet plus de faire le sport. Le fait de rester longtemps sédentaire sans se mouvoir, cela lui a entrainé une sorte de paralysie sur le côté gauche », a fait savoir son avocat Me Salif Béavogui.

« Plus grave », a ajouté l’avocat, les ordonnances du responsable de la communication de l’Ufdg sont établies à la charge du consulat français. « Selon ce que j’ai appris, le consulat est venu à 2 reprises prendre les ordonnances afin d’acheter les médicaments prescrits, mais impossible. Aujourd’hui, il est malade et n’a reçu aucun médicament pour le moment ».

Ousmane Gaoual est accusé au même titre que Cherif Bah, Cellou Baldé, Abdoulaye Bah, Etienne Soropogui de « détention et fabrication d’armes légères, associations des malfaiteurs, de trouble à l’ordre public, pillage et destruction, participation à un attroupement, propos incitants à la violence ».

