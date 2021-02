France: Bangaly Soumah, cet autre jeune guinéen menacé d’expulsion...

NANTES-Arrivé en France alors qu’il avait 16 ans, Bangaly Soumah, aujourd'hui majeur, est sous la menace d'une expulsion. Le jeune guinéen a reçu une Obligation de quitter le territoire français (OQTF) alors que sa formation en charpenterie finit en 2022.

Bangaly qui travaille comme apprenti charpentier chez les "Compagnons du Devoir", s'est bien intégré. Malgré tout, son futur est loin d'être assuré. Car, la préfecture de Loire-Atlantique, ayant refusé sa demande de titre de séjour, conteste son âge et lui a notifié une Obligation de quitter le territoire français (OQTF). Face à la mobilisation générale, un sursis de 6 mois lui est accordé.

“"Je me sens comme si cela faisait des années que je travaillais ici alors que je viens d'arriver, il n'y a pas de différence, le matin tout le monde rigole, on se fait des petits plats à déjeuner, ça se passe très bien. Et le patron est hyper sympa !" témoigne Bangaly Soumah à france3.

Une pétition, disponible en ligne lancée en guise de soutien pour la régularisation de Bangaly a déjà récolté 21 000 signatures. L'employeur de Bnagaly trouve incompréhensible et aberrante la décision de la préfecture.

“Je trouve ça aberrant, nous avons fait un contrat d'apprentissage en septembre qui a été validé par la Chambre des Métiers par le CFA et par nous. Le jour de sa majorité on remet tout ça en question (…) Maintenant il est là, il est intégré, ça y est c'est bon. Il faut passer à autre chose et travailler !", a laissé entendre Arnaud Christophe, le chef d'entreprise expliquant la pénurie main d'œuvre.

Plusieurs Guinéens se trouvent dans la même situation que Bangaly. Apres Laye Touré qui a obtenu sa régularisation, d'autres jeunes guinéens comme, Souleymane Sow, Abakar Gassama (en détention à Metz), risquent d’être expulsés du territoire français.

