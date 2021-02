Football local à Conakry : Albayrak-Guinée accompagne les jeunes…

CONAKRY-La société Albayrak Guinée en collaboration avec le ministère des sports et de la fédération guinéenne de football organise à Conakry, la première édition de la coupe des jeunes dont l'âge se situe entre 14 et 16 ans.

Ce tournoi de football met en compétition 16 équipes de la ville de Conakry. Toutes les communes de la capitale sont représentées. La cérémonie du lancement dudit tournoi, une première en Guinée, a eu lieu le 10 février 2021, au stade de la ‘’mission’’ de Kaloum.

« L’objectif est d’accompagner ces jeunes, les encadrer et pouvoir recruter des talents. Nous avons 16 équipes, 320 joueurs qui vont s’affronter au stade de la mission, de Kaloum. La finale est prévue le 21 février. A l’issue de cette finale, l’objectif c’est de créer une équipe Albayrak. Nous avons offert des maillots, des équipements sportifs au complet pour que ces enfants puissent montrer tout leur talent. Les enfants sont très amoureux du football et en Guinée c’est un sport qui est très important » a expliqué CANAN SAHABAZ, directrice de communication de la société Albayrak Guinée.

L’idée d’organiser ce tournoi est partie d’un constat fait sur le terrain par la chargée de communication d'Abayrack, qui a trouvé une équipe de football (amateur) en train de jouer dans un quartier de la place. Epatée par la prestation, c’est ainsi qu’elle a décidé de leur offrir des maillots et d’autres équipes équipements sportifs.

« C’est une équipe de football de 20 joueurs. Quand je leur ai offert des maillots, chaussures et des ballons, j’ai eu l’impression que, c’est comme si c’est une voiture que je venais de leur offrir. Ça m’a tellement touchée et je me suis dit qu’on devrait faire plus. C’est comme ça qu’on a pris l’initiative d’organiser ce tournoi. Les anciens footballeurs, le ministère des Sports et la fédération nous ont aidés et accompagnés dans l’organisation et pour la réussite de ce tournoi » a-t-elle indiqué.

Ce tournoi de football vise non seulement à détecter des jeunes talents, mais également à renforcer les liens d’amitiés et de coopération entre Conakry et Ankara. Car, d’après CANAN SAHABAZ, les chefs d’Etat de ces pays entretiennent de bons rapports et l’ambition d’Albayrak, c’est de renforcer cette amitié.

« Si tout se passe bien et qu’il y a un vrai champion, on voudrait créer une équipe Albayark. Et pourquoi pas envoyer des talents en Turquie ? Faire des challenges entre les deux pays parce que notre président et son excellence Alpha Condé sont deux chefs d’Etats qui s’aiment beaucoup et entretiennent de bons rapports. Nous voulons perpétuer cette amitié en tant qu’entreprise » a-t-elle assurée.

En Turquie, pays d’origine de la société, le groupe s’est investi dans le football. Albayrak dispose d’un club qui évolue en troisième division du championnat Turc. C’est pour cette raison, la directrice n’exclut pas que les vainqueurs aient l’opportunité de jouer au pays de Recep Tayyip Erdogan.

« Celui qui va gagner fera partie de notre équipe, parce qu’il faut savoir qu’Albayrak en Turquie a une équipe de football qui joue en troisième division. On est dans le sport en Turquie, l’un des premiers responsables du groupe Albayrak a été président du club Trabzonspor », a fait savoir la directrice de communication d’Albayrak Guinée.

Siddy Koundara Diallo

