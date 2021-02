Guinée-trafic de cocaïne : plusieurs officiers "entendus"…

CONAKRY-Plusieurs officiers de police ont été entendus dans le cadre d'une vaste enquête engagée par la justice guinéenne dans une affaire de cocaïne saisie en janvier dernier par la Brigade anti-criminalité numéro 10, a appris Africaguinee.com.

Cette investigation menée sous l'égide du parquet de Dixinn, par une commission rogatoire a abouti à l'interpellation de plusieurs hauts officiers.

"C'est un dossier est très intéressant, c'est pourquoi on a mis en place cette commission rogatoire composée de la police, de la gendarmerie, même la préfecture Maritime", confie une source proche de l'office antidrogue.

Déjà, plusieurs officiers de police ont été entendus dans cette affaire, a-t-on appris. "La commission est en train de travailler. Elle est en train d'interpeler les gens, les entendre et faire leur procès-verbal, on ne sait pas à ce jour combien de personnes sont arrêtées. Mais beaucoup d'officiers, moi y compris, ont été entendus. Ils sont passés devant la commission pour répondre à un certain nombre de questions", glisse une source policière.

Une autre source judiciaire proche du dossier a confirmé l'interpellation de plusieurs hauts responsables sécuritaires. "L'enquête de police en cours avance et elle est en train de produire de bons résultats", a précisé notre informateurs.

Dossier à suivre…

