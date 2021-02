EDG : la Direction Générale offre des engins roulants et des équipements de protection aux travailleurs de terrain

CONAKRY- La Direction générale de la société Electricité de Guinée (EDG) a procédé, ce jeudi 11 février 2021, à une remise de matériels roulants et d'équipements de protection individuelle à son personnel de terrain. Présidée par la ministre de l’Energie, Bountouraby Yattara, la cérémonie s’est déroulée en présence des responsables et des travailleurs de la société.

Cette remise s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action stratégique d’Edg composé 4 grands axes : la réduction de la subvention, la sécurisation des recettes, le renforcement des capacités et l’engagement des parties prenantes.

Au total, ce sont 300 motos, 500 chaussures de sécurité, 140 chaussures de mécaniciens, 1800 gilets, 550 gants tout type, 700 casques standard à l’écran facial et 450 tenues toute gamme confondue que la direction général de l’EGD a mis à la disposition de ses employés. Après avoir exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage des matériels, la ministre de l’Energie a, dans son intervention, expliqué l’importance de ces équipements.

« Cette remise des équipements et des moyens de déplacements aux employés de l’EDG entre en droite ligne de la politique du ministère de l’Energie de dynamiser ses services, protéger les agents sur le terrain et faciliter leur mobilité pour mieux servir la clientèle sur qui, d’ailleurs, EDG compte pour une consommation plus rationnelle à travers l’utilisation économique de l’énergie. Je tiens à rassurer la direction de l’Electricité de Guinée du soutien indéfectible et de l’accompagnement sans cesse du ministère de l’Energie et de tout le gouvernement. Je dirai aux bénéficiaires de faire bon usage de ces outils de travail pour le bien de tous », a exhorté madame Bountouraby Yattara.

Le directeur général de l’EDG a, quant à lui, indiqué que, désormais, il serait impossible pour des personnes mal intentionnées d’arnaquer les citoyens sur le terrain. Puisque, selon lui, les populations vont dorénavant reconnaitre les agents de l’EDG dans les quartiers grâce à ces équipements.

« Ces outils destinés au personnel de l’EDG doivent contribuer au renforcement des capacités techniques et commerciales de l’entreprise. Aussi, empêcher les tierces personnes d’accéder au réseau de l’EDG et mieux identifier nos agents sur le terrain. Les agents de l’EDG peuvent dorénavant être reconnus à travers des tenues spécifiquement fabriquées à leur intention », a annoncé Bangaly Maty.

Visiblement satisfait, le secrétaire général du collège syndical de l’EDG a remercié le ministère de l’Energie et les responsables de l’EDG pour leur geste à l’endroit des travailleurs.

« Nous, le collège syndical, sommes très touchés par cet acte magnanime de la Direction générale qui s’inscrit dans le cadre des réformes engagées dans notre entreprise. A cette occasion, le collège syndical ne fera que remercier la direction générale qui va dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail inscrit dans le plan stratégique. Au nom de l’ensemble des travailleurs de l’EDG, nous vous promettons que ces outils seront utilisés à bon usage pour améliorer nos conditions de travail, améliorer les recettes de l’entreprise, mais aussi, pour éviter les accidents de travail », a promis Bongo Sylla.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023

Ci-dessous, quelques images de la cérémonie et des équipements