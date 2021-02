Bolloré Transport & Logistics soutient l’excellence éducative en Guinée

En partenariat avec l’ONG Ecole d’excellence pour tous, Bolloré Transport & Logistics Guinée et Conakry Terminal, ont offert ce 10 février 2021, des fournitures scolaires aux meilleurs élèves des lycées de Conakry. Elles ont par ailleurs remis à ces établissements de l’enseignement secondaire du matériel informatique.

Composé d’ordinateurs portables, d’imprimantes multiservices, de cahiers et des stylos, ce don a pour objectif de célébrer l’excellence au sein du système éducatif guinéen. Notamment dans les lycées : 2 Octobre, Coleah, Donka, Sonfonia et Ahmed Sékou TOURE, identifiés par l’ONG initiatrice du projet.

« L’objectif de notre projet est de créer l’émulation entre les élèves afin de promouvoir l’excellence dans l’éducation. Je remercie donc Bolloré Transport & Logistics en Guinée pour ce geste de bienveillance envers l’éducation guinéenne. Je rappelle que cette entreprise n’est pas à sa première action de soutien des initiatives et projets dans le cadre de l’éducation et de la formation », a précisé Madame Assa, Présidente de l’ONG.

Ce geste de Bolloré Transport & Logistics s’inscrit en droite ligne des engagements du Groupe Bolloré en faveur de la jeunesse. L’entreprise met en effet un accent particulier sur l’éducation, la formation, et l’employabilité des jeunes. «Bolloré Transport & Logistics est un acteur incontournable du développement économique des territoires où il est implanté. Ses actions principales portent sur la contribution à l’éducation, à l’emploi des jeunes et le développement économique et social. Notre participation à ce projet initié par l’ONG Ecole d’Excellence pour Tous, est la résultante de notre détermination et de notre engagement à promouvoir l’excellence dans l’éducation », a déclaré Mohamed Lamine Sylla, Directeur Ressources Humaines de Bolloré Transport & Logistics en Guinée.

À propos de Bolloré Transport & Logistics en Guinée

Bolloré Transport & Logistics en Guinée, est leader de logistique intégrée en Guinée et opérateur du terminal à conteneurs du Port de Conakry depuis 2011. L’entreprise a investi plus de 1 500 milliards de Francs guinéens (145 millions d’euros) pour moderniser les infrastructures et les systèmes d’information de Conakry Terminal, et renouveler le matériel de manutention des navires ainsi que les conteneurs. Certifié ISO 9001 :2015, Conakry Terminal participe également aux objectifs de Bolloré Transport & Logistics en Guinée pour contribuer au développement économique du pays à travers ses activités mais aussi via la formation de ses collaborateurs. Bolloré Transport & Logistics en Guinée mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

www.bollore-transport-logistics.com

