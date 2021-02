Le Groupe GUICOPRES rejette toute responsabilité dans une quelconque confiscation de terres au quartier Sonfonia Lac (Ratoma)

Le Groupe GUICOPRES, a appris avec étonnement, suite à la diffusion d’un reportage dans la soirée de ce mardi 09 février 2021, sur les ondes d’Espace Tv, des accusations faites par des citoyens se réclamant du quartier Sonfonia Lac, dans la commune de Ratoma, faisant état d’une mainmise sur leurs terres, en citant pour responsable, le Groupe GUICOPRES et son PDG Monsieur Kerfalla Camara "KPC".

Le Groupe GUICOPRES tient à informer les populations résidentes de ce quartier et l’opinion nationale, qu’il n’est aucunement propriétaire de ces terres. Comme d’autres sociétés intervenant dans la promotion l’immobilière, le Groupe GUICOPRES à travers sa filiale KAKANDE IMMO a été commis par l’Etat guinéen par le biais de l’AGUIFIL (Agence Guinéenne pour le Financement du Logement), pour l’aménagement de l’espace réservé, en vue de la construction des logements sociaux. La maîtrise d’ouvrage étant assurée par l’Etat à travers le Ministère de la Ville et de l’aménagement du territoire et l’AGUIFIL.

Le Groupe GUICOPRES à cet effet, attaché à son image de marque et au respect de ses engagements, rejette toute responsabilité dans une quelconque confiscation de terres, et reste disposée à répondre à toutes autres sollicitations.

GROUPE GUICOPRES