Guinée : Julius Maada Bio attendu à Conakry…

CONAKRY-Le Président de la Sierra Léone est attendu à Conakry ! Julius Maada Bio est annoncé à Conakry pour une visite de deux jours à compter du lundi 15 février, a appris Africaguinee.com.

Cette visite intervient alors que deux sujets sensibles brouillent les relations entre Conakry et Freetown. Il s'agit de la fermeture des frontières terrestres et le conflit frontalier de Yenga. Les deux sujets ont fait l'objet de discussions ce mardi 09 février 21, à Freetown entre des officiels guinéens et Léonais.

Les deux parties se sont accordées sur la signature, prochainement, d’un Accord-Cadre de coopération en matière de sécurité et de partage d’informations entre les deux pays, d’un Protocole d’Accord de coopération et d’assistance mutuelle en matière douanière et de l’Accord Général de coopération entre les deux Gouvernements, pour la création d’une commission mixte de coopération. Ledit document sera certainement signé à Conakry pendant le séjour de Julius Maada BIO.

A propos de l’ouverture prochaine des frontières, les deux parties se sont accordées sur les préalables suivants : le partage d’informations sur des questions de sécurité, de l’organisation d’une patrouille conjointe par mois dès le 1er mars qui se fera dans les secteurs de Younkelia, Pamelap, Koukounalaya du côté léonais. Et à Wourekaba, Heremakono, Faranah et Nongoa du côté guinéen. La question sensible de Yenga fera l’objet d’une autre réunion le 2 mars prochain à Nongoa.

A suivre…

Africaguinee.com