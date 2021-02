Confusion à la CNSS : Les "travailleurs retardataires" bloqués à l'entrée...

CONAKRY-Les directives du président Alpha Condé, déterminé à faire appliquer son slogan "gouverner autrement", dans les services publics, commencent à produire leurs effets.

Ce mercredi 10 février 2021, plusieurs travailleurs de la CNSS (caisse nationale de sécurité sociale), arrivés en retard, n'auraient pas pu accéder à leur bureau, a appris Africaguinee.com.

Lire aussi- Guinée : Alpha Condé menace de "sanctionner des ministres"…

"Je suis venu prendre ma quittance, mais à ma grande surprise, on m'a dit que personne ne rentre, que les lieux sont fermés. Je suis un client, et non un fonctionnaire de la CNSS. Il y avait du monde dehors dont certains membres du personnel de la caisse", a confié un citoyen qui a fini par quitter les lieux.

Joint par Africaguinee.com, le DG de la CNSS n'a pas donné suite à notre appel. Toutefois, un travailleur de la caisse, arrivé à l'heure, nous a confié que la mesure a été prise pour faire respecter l'heure. "C'est pour faire respecter la mesure obligeant les travailleurs à arriver à 08H", a confié notre source.

A suivre…

Africaguinee.com