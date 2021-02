Alpha Condé : "C'est une honte de voir nos enfants mourir…"

CONAKRY-Alors que de nombreux jeunes guinéens meurent chaque année dans la méditerranée en voulant rejoindre les côtes européennes, le Président Alpha Condé a fait un aveu.

"Pour nous chefs d'Etat africains, c'est une honte de voir nos enfants mourir dans le désert de Libye, dans la méditerranée ou être esclaves", a déclaré le président Condé en marge d'une cérémonie d'adieu qu'il a organisé au palais Sékhoutroureah en faveur d'un haut responsable de l'Organisation Internationale pour les Migrations(OIM).

Le chef de l'Etat affirme que l'Afrique a une chance d'avoir une population jeune. Toutefois, prévient-il, cette jeunesse peut être une "bombe" si on ne l'aide pas à trouver du travail pour s'épanouir.

"L'Afrique est le continent le plus jeune. C'est une chance si nous arrivons à transformer nos matières premières et agricoles en Afrique en produits finis et trouver du travail (pour les jeunes), sinon c'est une bombe", a-t-il dit, déplorant que certains jeunes immigrés partent souvent sur des "promesses fallacieuses".

A suivre…

