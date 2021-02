Vitesse, talent, efficacité : zoom sur Morlaye Sylla, la nouvelle sensation...

CONAKRY- C’est sans nul doute le footballeur guinéen le plus en vue en ce début d’année 2021 ! Morlaye Sylla, l’un des meilleurs buteurs avec 3 réalisations et star du Championnat d’Afrique des Nations Cameroun 2021, élu à quatre reprises Homme du match en cinq apparitions, a retenu l’attention de plus d’un observateur. Vitesse, talent, efficacité…il réunit tous les atouts pour devenir un "géant" de demain.

Certains le comparent déjà à Jay Jay Okocha ou à Pascal Feindouno, deux anciens internationaux dont le talent a forcé l'admiration des amoureux du foot ! Ce jeune milieu de terrain de vingt-trois ans qui évolue sous les couleurs de ‘’l’Ogre’’ guinéen, Horoya Athlétique Club de Conakry (HAC), a impressionné les mordus du cuir rond lors de la 6ème édition du CHAN. Celui qui a été le premier footballeur guinéen toutes catégories confondues à marquer un but face à la Seléçao du Brésil lors de la Coupe du monde des cadets, a fait bonne figure.

Pour la petite histoire, le virevoltant Morlaye Sylla a été découvert en 2015 à Niamey dans la capitale nigérienne à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans avec feu coach Hamidou Camara avant de briller en coupe du monde de cette catégorie la même année. Deux années plutard, il fut convoqué par Mandjou Diallo, cette fois-ci pour jouer la CAN des U20 en Zambie et à la coupe du monde U20 en Corée du Nord. L’ancien sociétaire du Club Olympique de Coyah (COC ; Ligue 1 de Guinée) a toujours produit un football attrayant, qui allie technique et finesse. Pour cela, il est d’ailleurs comparé le plus souvent à son ainé et sociétaire du Football Club de Liverpool, Naby Keita.

L'ascension du milieu guinéen est admirable à plus d'un titre. En équipe nationale locale de Guinée, il n'a pas tardé à se faire remarquer au côté d'un coach comme Lappé Bangoura, habitué à jouer ce tournoi continental qui a 3 participations et deux demi-finales. A propos du coach, il a été largement d’ailleurs loué pour avoir amorcé la transformation de ce qui n'était au départ qu'une compétition expérimentale qui commence à devenir un rendez-vous sportif de premier plan en Afrique.

Au vu du niveau relevé de cette compétition qui n’est qu’à sa 6ème édition, le CHAN est désormais unanimement reconnue comme étant un des tournois les plus quotés sur le continent africain et qui suscite un intérêt pour les autres continents. Après donc le syli cadet, le syli junior, le syli Espoir, le Syli local, Morlaye Sylla continue d'afficher un très bon rendement. Ses prouesses dans toutes les catégories au sein des équipes nationales, lui permettent d’être en pole position pour intégrer les seniors du Syli National.

Puissant, rapide et excellent dans son jeu et maitre d’orchestre incontesté dans l’entre jeu du milieu guinéen, les efforts de Morlaye Sylla ont été récompensés à la fin de ce championnat d’Afrique pour avoir été élu à quatre reprises homme du match. A 23 ans, l’ancien milieu du Fello Star de Labé a déjà près d’une trentaine de sélections dans son escarcelle au sein des catégories inférieures.

Considéré comme la révélation de ce tournoi continental, des techniciens connus de la scène du football mondial comme le ‘’légendaire’’ coach français Claude le ROY, n’ont pas manqué d’éloges à l’égard de cette pépite.

‘’ C’était indiscutablement le meilleur joueur du tournoi. Le plus moderne, le plus efficace et le plus agréable à voir jouer et pesant plus dans son équipe’’ a déclaré le technicien et spécialiste français.

Il faut noter que le dossard 10 du Syli local, en compagnie de son coéquipier Yakhouba Gnagna Barry, figure dans l’équipe type de la CAF.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13