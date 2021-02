UFDG-Mamadou Barry lâche une "bombe : " Il y a des moments…"

CONAKRY-La présence de Cellou Dalein Diallo, ce lundi 08 février 21, au symposium de Cherif de Washington, conseiller personnel de Kassory Fofana, continue de susciter des réactions.

Dans les rangs de l'UFDG même, certains ne comprennent pas démarche de leur leader. Interrogé par un journaliste d'Africaguinee.com, sur cette "controverse" Mamadou Barry, membre du bureau exécutif de l'UFDG, a livré son analyse. Le secrétaire général adjoint du parti souligne qu’il y a des moments où l’homme public doit faire la différence entre la vie de la nation et les amitiés afin de rester cohérent. Explications.

“En fait, je ne personnalise pas le débat. Je vais avec l’idée que si Cellou Dalein a montré qu’il faut unir pour servir, c’est dans la logique de la vision et des valeurs de l'UFDG. Mais, à côté, il ne serait pas outrageant ou complètement absurde, que le parti dans son institution envisage la démarche pour aller plaider pour la libération des détenus. Personne ne souhaitait faire la prison. La moindre des choses, c’est de plaider pour l’ouverture des bureaux de l'Ufdg auprès du Premier ministre qui représente le gouvernement.

S’il y a éventuellement cette amitié, cette familiarité, je pense que comme on le dit, les guerres les plus atroces ont fini par être résolues autour d’une table. Dans le cadre d’une réconciliation, il est bon que cette démarche soit effectuée pour comprendre comment on avance.

L’indignation, on peut la comprendre parce qu’il y a des moments où il faut faire la différence entre la vie de la nation, la vie des concitoyens et des amitiés qui peuvent être tissées. Ce qui est de l’amitié c’est une chose et ce qui est de la vie de la nation, de son progrès, c'en est une autre.

Cellou Dalein a manifesté son humanité. Mais cette humanité, encore une fois, aurait pu s’exprimer au niveau de la famille du défunt et non au niveau d’un symposium alors que cela avait été refusé à Roger Bamba (militant de l'UFDG) mort en prison. Il y a des moments, il faut une certaine cohérence, une certaine logique dans les attitudes de tout être humain normal et de tout homme public”.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06