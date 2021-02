Les conservateurs de la nature se fâchent: Une manifestation annoncée ce mardi…

CONAKRY-Une manifestation est annoncée ce mardi 9 février 2021 à Conakry. Les "conservateurs de la nature", un corps habillé rattaché au ministère de l'Environnement et des Eaux et forêts comptent manifester aujourd'hui, a appris Africaguinee.com.

Par ce mouvement, ils entendent exprimer leur ras-le-bol bol général. Selon un des responsables de ces agents, cette manifestation fait suite à certaines décisions prises par le ministre de l'environnent Oyé Guilavogui. Selon lui, le ministre d'Etat aurait autorisé à ce que la gendarmerie assure désormais le travail qui était le leur.

A cela s'ajouterait également le refus du ministre de signer les nominations et avancement en grade de plus de 3 promotions depuis 7ans maintenant. En plus de ces manquements, il y a aussi le problème de ravitaillement et les primes, nous apprend notre source.

La manifestation est prévue ce mardi 9 février à la direction Nationale des Eaux et forêts, a-t-on appris.

Siddy Koundara Diallo

