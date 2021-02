Triste fin pour Marie Camara qui meurt en tentant d'avorter sa grossesse de 5 mois…

NZEREKORE-Les avortements clandestins continuent de faire des victimes dans le pays. A Nzérékoré, une fille âgée d’une vingtaine d’années a trouvé la mort suite à une tentative d'avortement avec des produits traditionnels. La jeune dame qui est domiciliée à Koyapoulou dans la commune urbaine de Nzérékoré a rendu l’âme dans une clinique de la place ce dimanche 07 février 2021.

Selon nos informations, Marie CAMARA était en état de famille depuis 5 mois. Elle était célibataire et mère de deux enfants, de pères différents. C’est lorsque le papa d'un de ses enfants lui a demandé de le rejoindre à Conakry, qu'elle a tenté d’avorter la grossesse qu’elle portait d’un autre homme. L’infirmier qui l’a reçu dans sa clinique revient sur les circonstances de sa mort.

« Elle est venue hier en courant. Elle s’est jetée sur le lit en disant qu’elle a mal au ventre et au niveau de son cœur. Elle a quitté le lit, elle est tombée par terre. Elle ne pouvait plus se lever. Elle était venue seule. Je ne connaissais aucun de ses parents que je pouvais contacter. C’est ainsi que j'ai joint le chef de secteur qui m’a dit qu’il ne se portait pas bien. Ce dernier m’a dit de trouver quelqu’un pour le transporter à l’hôpital régional. Je me suis battu pour trouver un taximètre, mais avant l’arrivée de ce dernier elle avait déjà rendu l’âme », nous a expliqué Félix LAMAH, agent technique de la santé.

La mort de Marie Camara a été provoquée par la prise de plusieurs écorces, pour faire l’avortement nous apprend-ton.

‘’Quand elle est décédée, nous avons transporté le corps à la maison. C’est là que nous avons trouvé plusieurs décoctions qu’elle avait avalées. Des écorces, des feuilles étaient là à côté de sa maison. Ses camarades ont témoigné qu’elle disait qu’hier qu’elle a mal aux dents, c’est pourquoi elle prenait ces produits-là. Une autre dame a témoigné qu’elle était en état de famille depuis 5 mois. Elle a voulu avorter parce que le premier homme qui a fait l’enfant avec elle, l’aurait invité à le rejoindre à Conakry. C’est pour cela qu’elle a décidé d’avorter pour qu’elle puisse partir. On a vu beaucoup de ces vomissures sur la route avant d’arriver à la clinique'', ajoute l’infirmier.

Le corps de la victime a été transporté à Bossou, son village natal situé dans la préfecture de Lola pour inhumation.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43