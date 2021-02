Tougué : la famille Sy Savané offre une mosquée et une clinique moderne aux populations de Kounta

TOUGUE- Situé à 5km de son chef-lieu, la sous-préfecture de Koïn dans la préfecture de Tougué, le village de Kounta vient de bénéficier d’une mosquée à étage d'une capacité de 1000 places et d'un hôpital médico-chirurgical moderne, entièrement équipé. Ces édifices sont l’œuvre d’Elhadj Alhassane Sy Savané et ses frères qui ont entièrement financé les travaux de construction à hauteur de 20 milliards et quelques de francs guinéens. Les deux ouvrages ont été inaugurés ce dimanche 7 février 2021 en présence de l’ensemble des autorités régionales, préfectorales, communales, sanitaires et religieuses de Labé et Tougué. L'évènement a aussi été marqué par une forte mobilisation des populations bénéficiaires.

Les donateurs sont aujourd'hui doublement soulagés. Premièrement par le fait d’avoir pu réaliser un rêve qui leur tenait à cœur pour le bien des leurs. Deuxièmement, c'est une ambition nourrie depuis plusieurs années qui vient de devenir réalité. L'hôpital porte le nom du père de la famille Savané, feu Elhadj Oumar Sy Savané. De son vivant, il avait émis ce souhait à ses enfants. C'est désormais chose faite. Dans son discours, Elhadj Alhassane Sy Savané, a tout d'abord expliqué la motivation de ce projet.

« La première motivation, le prophète Mohamet paix et salut sur lui a dit que celui qui construit une mosquée Dieu lui fera une maison au paradis. Avant ça, notre père nous avait demandé de construire une mosquée ici pour la communauté depuis 2018, nous avions déjà fait une première mosquée là-bas. Entretemps nous avons construit des maisons ici. Mon père a dit vous avez fait des belles maisons ici je voudrais voir une mosquée plus jolie et plus moderne que la première. J’ai mobilisé mes frères afin qu’on fasse la volonté de notre père le plus vite que possible, c’était quelques temps seulement avant son décès. Nous sommes heureux d’avoir réalisé ce rêve de notre regretté père d’une part. Nous sommes heureux d'avoir réussi de le faire sous la permission de tous nos parents du village.

Pour ce qui est de la clinique, je suis né et j'ai grandi ici, nous savons que depuis notre jeune âge, aller à l’hôpital n’était pas facile pour la communauté. Quand je suis sorti pour aller à l’étranger, en voyant comment sont les hôpitaux là-bas, j’ai pensé à construire un hôpital pour mon village le jour où j’aurais les moyens afin de faciliter les soins pour mes parents pour ceux des villages environnants. C’est un autre rêve qui se réalise pour moi. Là aussi j’ai consulté mes frères et tout le village qui ont marqué leur accord pour faire l’ouvrage que vous voyez ici. Tout est opérationnel. J’ai donné des instructions au personnel de l’hôpital de faire les soins à moindre coût, au plus petit tarif possible pour couvrir les frais. Ce n’est pas des bénéfices que nous cherchons, si c’était le cas on allait le construire ailleurs en ville. Les médicaments et les soins sont disponibles pour tous, le petit tarif demandé c’est pour couvrir les frais afin que tout soit accessible aux pauvres populations.

Nous ne voulons pas qu’un citoyen soit privé de soins à cause du manque d’argent dans ce village. Pour ce qui est de la mosquée, il faut que les gens viennent prier, le mieux pour tout musulman c’est de venir faire ses prières à la mosquée. Aujourd’hui, je suis très heureux d’avoir réalisé le rêve de mon père et d’avoir vu tout ce monde content, je suis soulagé. J’ai envie de faire beaucoup d’autres choses pour mon village et surtout à Tougué centre aussi. J’invite tous les opérateurs de faire des réalisations pour leur communauté, je sais que beaucoup le font. Je demande à ceux qui n’ont pas cette idée d’emboiter les pas, parce qu’on cherche l’argent pour couvrir ses besoins et ceux de ses parents », a expliqué Elhadj Alhassane Sy Savané, opérateur économique qui a financé les travaux avec ses jeune-frères.

Chez les populations de cette localité, c'est un soulagement mêlé de satisfaction. C'est le cas de madame Baldé Fatoumata Binta, mère de famille et habitante de Kounta.

« Cet hôpital est venu à point nommé, les difficultés étaient énormes pour nous les femmes surtout. Des femmes en état de grossesse pouvaient rester ici jusqu’au moment de l’accouchement, on se rend compte qu’elles ne peuvent accoucher ici, donc il fallait les envoyer à Tougué centre avec toutes les peines du monde. Aujourd’hui un hôpital moderne est construit ici avec tous les équipements de dernière génération et des médecins sont envoyés, maintenant une femme peut être suivie ici jusqu’à la fin, c’est une joie totale pour nous et un soulagement. Nous rendons grâce à Dieu à Kounta ici, nous rendons hommage à la famille Sy Savané qui a estimé que nous méritons le bien-être. Les donateurs ont fait leur rôle, maintenant nous demandons aux malades de venir se faire soigner surtout les femmes en état de famille ou nourrices. Les produits ne coûtent rien ici. Nous sommes vraiment contentes qu’Allah aide les donateurs dans tous leurs projets qu’ils vont entamer » s’est réjouie cette mère de famille.

Avant ces deux ouvrages, Kounta a bénéficié de beaucoup d’autres biens de la part de la famille Sy Savané. C’est entre autres une adduction d’eau et l’énergie solaire qui couvrent tout le village. Comme le témoigne Elhadj Zakariaou Sarr, notable et sage de Kounta, dépassé de joie. Il salue la générosité de la famille Sy Savane.

« je suis ému de voir tout ce beau monde ici pour inaugurer des ouvrages aussi importants au bénéfice des populations de Kounta. Chacun voudrait voir ce que nous avons ici dans son village. Imaginez la réjouissance de ces femmes, ces jeunes, ces hommes à travers les réalisations d’Elhadj Alhassane Sy Savané et frères pour notre village. Ces biens sont trop mêmes pour Kounta, finalement c’est pour toute la Guinée qu’ils ont fait tout ça. Ils ne sont pas à leur premier geste pour Kounta, chaque jour ils font quelque chose, aujourd’hui personne n’a soif dans ce village, l’eau coule partout à travers l’adduction d’eau, personne ne bouge de chez lui pour chercher de l’eau. Et ce dimanche nous inaugurons notre mosquée et l’hôpital de Kounta construit par la même famille. Ils ont montré qu’ils sont des fils de Kounta que nous pouvons honorer, ils nous représentent dignement ici et ailleurs. Encore Merci à la famille Sy Savané qui fait notre fierté », a exulté ce notable du village.

L’hôpital dispose de 4 spécialisations pour ce premier temps : la maternité, la médecine générale, la pédiatrie et la chirurgie de proximité avec un bloc opératoire de dernière génération. Il dispose de salles de soins pour tous les services avec une particularité : les hospitalisations des hommes et des femmes sont carrément séparées. Des médecins assermentés sont recrutés et affectés pour s’occuper des malades. Des logements sont aussi construits et équipés pour le personnel de l’hôpital. Le centre hospitalier flambant neuf est aussi doté d'une pharmacie, d'une ambulance, d'une morgue et des blocs de latrines.

Les autorités qui ont salué le patriotisme et la générosité des Sy Savané ont indiqué ce geste n'a pas de précédent dans la région de Labé. La construction et l’équipement moderne de l’hôpital n’existent nullement part dans la région de Labé. Elles ont aussi invité les autres citoyens riches d’imiter le bon exemple pour le bien de leurs localités. Les bénéficiaires de leur côté se sont engagés pour l’entretien de ces deux joyaux. Comme il est de tradition, la cérémonie a été clôturée par la visite guidée des édifices et des prières et bénédictions des sages.

Alpha Ousmane BAH(AOB)

Pour AfricaguinEe.com

Tel : (+224) 664 93 45 45

Ci-dessous quelques images des édifices et de la cérémonie d'inauguration