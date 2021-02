Fatou Doumbouya croupit en prison: "elle a faim, elle est laissée pour compte"

CONAKRY-Arrêtée le jeudi 28 janvier 2021 par des agents de la sécurité, puis auditionnée à la direction centrale de la police judiciaire (DPJ), Madame Bangoura Fatou née Doumbouya, a été placée sous mandat de dépôt par un juge d'instruction du TPI de Mafanko. Elle est poursuivie pour "offense au chef de l'État".

Alors que la date de son procès n'est pas encore fixée, son avocat lance un cri de cœur. Maitre Salif Beavogui invite le parti au pouvoir et ses responsables de faire preuve d'humanisme et de clémence pour pardonner sa cliente. Selon lui, cette femme milite au RPG (parti au pouvoir) depuis deux décennies maintenant.

"Selon ce qu'elle m'a rapporté, depuis 20 ans, elle est dans le parti RPG, elle s'est battue, elle a tout donné à ce parti. Aujourd'hui, elle a faim, elle n'a rien, elle est laissée pour compte. Donc, c'est l'état de nécessité qui l'a amené à faire ces déclarations. Or, nous en droit ont dit, quand c'est l'état de nécessité, il n'y a pas d'infraction. Elle a faim, elle est dans la misère", confie Maître Salif Béavogui.

Il demande la clémence du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel. "Je fais un appel aux militants, sympathisants et responsables du RPG de se joindre à moi pour demander pardon afin que cette dame soit libérée. On n'a même pas besoin de procès en ce qui concerne cette dame, il ne faut pas judiciariser cela. Aujourd'hui elle est placée sous mandat de dépôt, on ne sait même pas quelle jour elle sera jugée alors que c'est une affaire de flagrant délit", a plaidé Maître Salifou Beavogui.

Oumar Bady Diallo

