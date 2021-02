Conakry : Pourquoi Cellou était présent aux obsèques du conseiller de Kassory?

CONAKRY- Certains partisans de l'UFDG (union des forces démocratiques de Guinée) se sont indignés de voir Cellou Dalein Diallo, ce lundi 8 février 2021 à Conakry, aux côtés du Premier ministre, lors des obsèques de Cherif de Washington, alors que le Gouvernement n'a pas été toujours présent à leurs côtés pendant les inhumations des victimes des manifestations.

Interrogé sur cette polémique, un proche de l’opposant a justifié cette présence. Selon lui, ce déplacement atteste de l’attachement du président de l'UFDG aux « valeurs humaines ».

« Cellou Dalein a grandi dans une culture de compassion avec des valeurs humaines et sociales irréprochables. Bien qu'étant homme politique, il a la paix en priorité. En témoigne son attitude après sa victoire de 44% qui lui a été volée en 2010, mais également de sa victoire de 53,84%, en 2020. S’il n’était pas un homme de paix, Cellou aurait fait prendre des armes comme l’intention nous a été prêtés par Alpha Condé et son système. On a fermé les frontières, nos gadgets de campagne ont été arraisonnés et aujourd’hui, on n’a pas pu récupérer tout notre matériel. De 2012 à nos jours, il y a eu 4 dialogues politiques assortis d’accords qui ont été violés par Alpha Condé. Toutes les fois, nous avons été à la base des différents dialogues. Dernièrement, Cellou Dalein a dit que la mort éteint tous les conflits. En tant que leader républicain qui aspire à gouverner ce pays, il est de son devoir de donner le meilleur exemple », soutient Joachin Baba Milimouno de la cellule communication de l’Ufdg.

Ce proche de Dalein estime que les critiques sont l’œuvre des extrémistes. «Il y a des extrémistes dans tous les bords. Sinon, l’indignation de certains militants et sympathisants suite à la présence de Cellou Dalein aux obsèques n’avait pas lieu d’être. Après tout, c’est un humain, nous sommes tous des Guinéens », ajoute Milimouno.

Lire aussi- Direct-Funérailles de Chérif de Washington : Cellou Dalein y prend part...

En plus, il fait observer que : « Cherif de Washington n’a pas posé un mauvais acte. C’était un proche de Kassory Fofana, mais ce n’était pas lui qui était Premier ministre. Ce n’est pas lui qui avait dit qu’il préfère l’ordre à la loi. Ce n’est pas Washington qui a déclaré qu’il ne va pas dialoguer avec de gens qui ont la priorité la rue », précise-t-il avant d’inviter « les uns et les autres à la retenue, à l’apaisement et à comprendre la nécessité de construire une nation où les différentes composantes ont la capacité de se pardonner ».

Aux obsèques ce matin, Cellou Dalein Diallo a magnifié les qualités de feu Chérif Haidara. Lui-même en personne a justifié sa présence à cause des qualités humaines du défunt. «Cherif était un garçon capable, toujours soucieux de rapprocher les hommes, pour réconcilier, d'éteindre les conflits et aimait tout le monde. Il avait beaucoup d'estime pour moi, c'est pourquoi je suis venu aussi vraiment lui rendre hommage comme l'ont fait beaucoup de guinéens», a indiqué le chef de file de l'UFDG.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06