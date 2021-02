Bolloré Transport & Logistics en Guinée fait un don financier au Dispensaire Saint-Gabriel de Matoto

Bolloré Transport & Logistics en Guinée, leader de la logistique intégrée et opérateur du Terminal à Conteneurs du Port Autonome de Conakry, vient d’accorder la somme de 207 000 000 GNF (18 000 €) au Dispensaire et Maternité Saint-Gabriel, situé dans la commune de Matoto.

Ce montant servira principalement à l’achat de médicaments essentiels pour assurer le bon fonctionnement dudit dispensaire. Grâce à ce financement, plus de 100 000 personnes, dont 60 000 enfants, pourront bénéficier des soins de base. Une partie de la somme reversée sera également destinée à la maternité du dispensaire pour favoriser l’accueil et la prise en charge des femmes enceintes.

La formation du personnel et l’application des règles d’hygiène, deux axes prioritaires sur lesquels travaille déjà le dispensaire, seront par ailleurs renforcées dans le cadre de ce partenariat.

« L’amélioration des conditions de vie et de santé des populations guinéennes, notamment celles des femmes et des enfants fait partie de nos priorités. C’est donc à juste raison que nous avons décidé d’accompagner le dispensaire Saint-Gabriel qui s’inscrit en droite ligne de cette politique afin qu’il puisse continuer à accueillir plus de personnes et à leur offrir des soins de qualité à moindre coût », a déclaré Monsieur Jean-Christophe TRANCHEPAIN, Directeur pays de Bolloré Transport & Logistics en Guinée.

« Le dispensaire Saint-Gabriel est très reconnaissant du soutien apporté par Bolloré Transport & Logistics Guinée. Ce partenariat nous permettra de continuer notre mission qui vise à faciliter l’accès aux services de santé pour tous et améliorer la qualité des soins grâce à l’achat de médicaments », a précisé Monsieur Paul-Edouard BIOCHE, Directeur Général du Dispensaire.

À propos de Bolloré Transport & Logistics en Guinée

Bolloré Transport & Logistics en Guinée, filiale du Groupe Bolloré, est leader de logistique intégrée en Guinée et opérateur du terminal à conteneurs du Port de Conakry depuis 2011. L’entreprise a investi plus de 1 500 milliards de Francs guinéens (145 millions d’euros) pour moderniser les infrastructures et les systèmes d’information de Conakry Terminal, et renouveler le matériel de manutention des navires ainsi que les conteneurs. Certifié ISO 9001 :2015, Conakry Terminal participe également aux objectifs de Bolloré Transport & Logistics en Guinée pour contribuer au développement économique du pays à travers ses activités mais aussi via la formation de ses collaborateurs. Bolloré Transport & Logistics en Guinée mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

