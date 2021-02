L'inquiétude grandit à Labé : les cas de Covid en milieu scolaire grimpent...

LABE- L'inquiétude ne cesse de grandir dans la ville de Labé en moyenne Guinée, où une dizaine de cas positifs de coronavirus a été confirmée en milieu socolaire.

Depuis la déclaration du premier cas de covid-19 le jeudi 04 février, 2021, dans un établissement scolaire privée de la commune urbaine de Labé, les dépistages de masse continuent. Le nombre de cas positifs ne cesse d'accroître. Au total 23 personnes sont hospitalisées au sein du centre de traitement épidémiologique de Labé. Les autorités sanitaires envisagent d'étendre les dépistages dans toutes les écoles de la ville.

« Les chiffres que je vais vous donner sont provisoires. Pour le moment, il y a 5 nouveaux cas positifs issus de l’école, plus les douze (12) premiers qui étaient au centre de traitement hier. Ça fait dix-sept (17). Le test concerne toujours l’établissement, où on a enregistré les premiers cas. Les autres écoles sont visées, mais le hic, on ne peut pas faire plus de 100 tests par jour. On va voir après comment faire face aux autres écoles » soutient Dr Mamadou Hady Bah.

La situation inquiète les autorités préfectorales de l’éducation. C'est pourquoi, de commun accord avec les responsables de la Santé, elles ont décidé de faire un dépistage de tous les élèves ainsi que les encadreurs du centre où pour le premier cas a été signalé.

« Jeudi, ils ont testé une partie des élèves, ce vendredi on était encore à l’hôpital, les tests continuent. Aujourd’hui même, il y a une autre promotion qui se trouve à l’hôpital. On est en train de faire le test pour tous les élèves du complexe. Je n’ai pas de statistiques présentement mais ce qui reste clair, c'est que même le fait de rester deux jours sans étudier, a un impact sur la formation des enfants. Mais nous allons prendre toutes les dispositions qui s’imposent », a indiqué Hadja Aissatou Dioulde Diallo directrice préfectorale de l’éducation.

Depuis Labé, Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com