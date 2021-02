Chan 2021-La Guinée décroche le bronze : réaction de Morlaye Sylla…

DOUALA-Après la victoire de la Guinée ce samedi 06 février 21 face au Cameroun (2-0), lors de la petite finale du Chan, la jeune pépite Morlaye Sylla a réagi.

Le milieu offensif, sans doute, l'un des meilleurs joueurs de la compétition, a remercié tous les fans du Sily pour leur soutien.

Le dossard "10", élu meilleur joueur de petite finale indiqué que lui et ses coéquipiers voulaient l'or, mais ils contentent du Bronze.

"On voulait l’Or, malheureusement, on devra se contenter du Bronze. Merci à tous pour vos messages et votre soutien... Wontanara", a réagi le jeune espoir, sur twitter.

