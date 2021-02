UMS a terminé la rénovation de la seconde école primaire à Boké

Dans le cadre d’un plan de rénovation de onze écoles primaires dans la région administrative de Boké, UMS à travers la Fondation Wazni, a tout juste achevé les travaux de l’école Général Lansana Conté, du quartier Lambangni, secteur N’Dantary.

Malgré les ralentissements économiques et sociaux survenus au cours de l’année 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19, les travaux menés dans l’école précédente, à Koffia, se sont déroulés sans difficultés. Aujourd’hui, c’est au tour des 723 enfants de cet autre établissement de bénéficier du programme du plan de rénovation des écoles primaires de Boké par la fondation Wazni, grâce au don total de 250 millions de GNF.

La modernisation de l’école générale de Lansana Conté passe par la construction de nouvelles infrastructures, la restauration des salles de classe, des latrines et des salles dédiées à l’administration.



« La scolarisation joue un rôle indispensable en donnant aux filles et aux garçons la possibilité de prendre leurs vies en mains afin d’en saisir toutes les opportunités. C’est pourquoi, nous nous devons d’appuyer la mise en œuvre de la politique éducative dans la région de Boké à laquelle je suis très attaché », déclare Fadi Wazni, Président Directeur Général de UMS.



À propos de United Mining Supply

Depuis près de 20 ans, UMS est le partenaire privilégié de ses clients miniers et industriels en Guinée et dans la sous-région. Fournisseur de solutions de logistique intégrée, UMS est présent sur les secteurs du transport routier et aérien dans la sous-région, notamment dans l'importation et la distribution de carburant et le transport de minerai. Son offre de services sur-mesure et clé-en-main, son respect des normes HSEQ internationales ainsi que son équipe de près de 3500 employés formés en continu, en ont fait un partenaire de choix dans le Consortium SMB-Winning.