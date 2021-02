Déguerpissements à Conakry : les confidences du ministre Ibrahima Kourouma…

CONAKRY-Alors que la vaste opération de déguerpissement en cours à Conakry et ses environs, est vivement critiquée, le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, vient d'apporter des précisions.

Dans un entretien avec Africaguinee.com, Dr Ibrahima Kourouma a expliqué l'objectif de cette opération. Il parle également de la campagne de récupération des domaines de l'Etat et de la revue des baux emphytéotiques.

AFRICAGUINEE.COM : Le Gouvernement entend démolir plusieurs maisons situées à Kakoulima Rails dans la préfecture de Coyah. Qu'est-ce qui a prévalu à cette décision ?

DR IBRAHIMA KOUROUMA : Tous les dégagements qu’on est en train faire, ce sont des zones réservées de l’Etat. On est dans la phase de la récupération des domaines de l’Etat. Hormis celui de Conakry, tout qui se fait dans Dubréka ou ailleurs est fait dans le cadre de la récupération des domaines de l’Etat.

A Conakry aussi, une vaste opération de dégagements des encombrants physiques est en cours. Parlez-nous-en !

Cela relève de notre département. C’est une action faite conjointement entre le gouvernorat le ministère de la ville et de l’aménagement du territoire. En fait, ces encombrants qu’on a, ils sont de plusieurs ordres. Il y a des conteneurs qui sont installés, il y a des gens qui ont construit et qui ont occupé les emprises, il y a des gens qui ont installé des kiosques. Ce qui fait qu’aujourd’hui, la circulation devient très difficile à Conakry. Les piétons et les engins roulants sont sur un même espace alors que normalement, quand la chaussée est faite, elle est faite avec des trottoirs qui servent à la mobilité des personnes. Mais aujourd’hui, on découvre qu’il n’y a plus de trottoirs. Ce sont des kiosques, des maisons… qui sont installés de manière anarchique.

Donc, l’objectif fondamental, c’est de dégager tous les encombrants physiques se trouvant sur la route et sur les trottoirs à Conakry. Les gens ont construit sur les caniveaux, alors qu'il y a des limites qui doivent être faites. La route a une dimension, ça peut être de 6 mètres avec des trottoirs d’un mètre, ça peut être des routes de 4 mètres avec des trottoirs de 1,50 mètres. Ce sont ces emprises-là qui sont aujourd’hui occupées et qui font qu’aucune voiture ne peut garer, aucun piéton ne peut marcher, tout se fait sur la route.

Les gens le font au vu et au su de tout le monde et sans difficulté. Maintenant, nous avons souhaité pour que cette opération réussisse, de collaborer avec le gouvernorat pour que les Maires, les Chefs de quartiers qui sont parfois responsables de ce qui passe sur les installations des gens, que désormais tout le monde comprenne la position du gouvernement pour que les emprises soient complètement libérées. Afin que les populations puissent circuler tranquillement et qu’on ne soit pas dans les embouteillages.

Aujourd'hui, pour aller au travail, on perd une heure voire deux heures sur les routes. Ce n’est pas seulement à cause de la dégradation des routes qui fait qu’il y ait ces embouteillages, mais c’est surtout le fait il n’y a plus des routes pour les piétons, il n’y a plus de chaussée. Tout est occupé, soit par des conteneurs, soit par des garagistes, soit par des kiosques et même des maisons. Les propriétaires s’arrangent à construire les terrasses qui viennent complètement sur la route. Donc, c’est tout ça qu’on veut libérer aujourd’hui.

Il y a quelques mois votre département a entamé une opération pour la revue des baux emphytéotiques. Où est-ce que vous en êtes ?

Effectivement, il y a un travail qui se fait sur les baux. On est en train de discuter sur certains baux qui ont été donnés, il y a des contrôles qui vont être faits. Ensuite, tous ceux qui souhaiteraient, c’est normal que l’Etat fasse des baux avec les investisseurs guinéens. Mais on travaillera pour que les conditions s’améliorent pour que, et du côté des investisseurs, et du côté de l’Etat, chacun puisse profiter. Donc, c’est ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour fricaguinee.com