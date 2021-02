Page noire : le reggae man guinéen Abdoul Jabbar Diallo est décédé…

CONAKRY- L'artiste reggae man guinéen, Abdoul Jabbar a tiré sa révérence ce vendredi 5 février 2021, à Conakry. Le chanteur s'est éteint des suites de maladie. Il y a quelques jours, il a été évacué d'urgence à l'hôpital après avoir fait un malaise.

Elie Kamano, un autre reggae man, lui a rendu un hommage sur sa page faccebook. "Tu nous laisse trop tôt frère. On a tout fait, mais la volonté divine a voulu que ce vendredi soit le jour de ton rappel a l'éternel. One love un jour one love pour toujours. R.I.P Cher guerrier. Abdoul Jabbar Diallo", a-t-il en légende d'une photo du défunt.

Africaguinee.com