Maison centrale : un diplomate français au chevet d'Ousmane Gaoual

CONAKRY-Ousmane Gaoual Diallo, placé sous protection consulaire, a rencontré ce vendredi 5 février 2021, un diplomate français, depuis son lieu de détention, la maison centrale de Conakry, a appris Africaguinee.com.

Le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG, a reçu la visite du consul de France en Guinée. M. Diallo est placé en détention depuis bientôt trois mois avec d'autres hauts responsables de l'union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Ousmane Gaoual DIALLO tout comme d'autres détenus, n'est pas au top de sa forme. Il y a environ deux semaines, il s'est plaint de céphalée intense suite à un furoncle.

Lire aussi- Guinée : Ousmane Gaoual désormais sous la "protection" de la France…

Lors de son audition au sénat, la semaine dernière, le ministre des affaires étrangères de la France, Jean-Yves Ledrian annoncé que Gaoual était désormais sous la protection consulaire de son pays.

« Nous estimons qu’il importe d’être vigilent à la question des droits de l’homme et nous condamnons la poursuite des détentions hors procédure judiciaire d’opposants. En particulier l’opposant M. DIALLO et pour lequel j’ai décidé d’apporter la protection consulaire parce que ce personnage membre de l’opposition a été incarcéré et auditionné par la justice. Pendant ce temps, il a de graves soucis de santé », a déclaré le chef de la diplomatie française.

A suivre…

Africaguinee.com