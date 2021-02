Guinée : Alpha Condé peut-il désormais miser sur Bruxelles et Washington ?

CONAKRY- Après sa victoire "controversée" à l'élection présidentielle du 18 octobre, Alpha Condé tente de réchauffer ses relations avec les grandes chancelleries occidentales. Cette semaine, il a reçu dans son palais deux importants diplomates. Josep Coll de l'UE et Steven Koutsis, chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis. Un point à l'ordre du jour : le renforcement des relations bilatérales avec Bruxelles et Washington, qui ont récemment appelé, Conakry à davantage fournir des efforts dans le respect des principes de l'Etat de Droit, après la mort d'un détenu en prison.

Après le chef de la délégation de l'Union Européenne en Guinée, le président guinéen a reçu, ce jeudi 04 février 21, le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis en Guinée. Au menu des échanges entre les deux personnalités, le renforcement des relations de coopération entre Washington et Conakry, a appris Africaguinee.com.

Depuis 2010, l'engagement des États-Unis s'est fortement renforcé en Guinée. Leur action touche plusieurs domaines : appui à la réforme du secteur de la sécurité, le secteur du droit et de la justice. Washington aide également la Guinée à professionnaliser ses forces militaires. Mais pas que ça. Tout comme l'Union Européenne, les Etats-Unis demeurent très regardants sur les questions liées à la promotion de la démocratie, de l'état de droit et surtout du respect des droits de l'homme. Sur ces derniers points, Conakry a encore des efforts à fournir.

Ce jeudi 04 février, lors de son entretien avec le diplomate américain, le point concernant la traite des personnes a été au centre des discussions. Selon le Chef de la diplomatie guinéenne, le chef de l'Etat a donné des instructions très fermes, en disant qu'il voulait voir beaucoup plus d'efforts du gouvernement guinéen pour renforcer les services en charge de la lutte contre la traite des personnes.

"On a parlé de la coopération bilatérale et des questions d'investissements américains en Guinée, mais aussi de l'assistance que les Etats-Unis apporte déjà dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans la lutte contre le narco trafic et surtout des question liées à traite des personnes", a indiqué Ibrahima Khalil Kaba.

A propos de l'Union Européenne, Alpha Condé et Josep Coll ont parlé du renforcement de la coopération entre Conakry et Bruxelles. Avec en toile de fond, la programmation de la coopération future. Cet échange est intervenu alors Paris et Bruxelles brandissent l'épouvantail de sanction contre Conakry, si toute la lumière n'est pas faite sur les décès d’opposants survenus ces derniers mois à la maison centrale.

