Cellou Dalein Diallo "épingle" Alpha Condé : "Depuis qu'il est là..."

CONAKRY-A l'occasion des obsèques, ce vendreredi, 05 février 2021, du jeune Mamadou Oury Barry (21 ans) décédé à la maison centrale, l'opposant Cellou Dalein Diallo, a "épinglé" Alpha Condé, qui selon lui, n'a aucun égard pour la vie des opposants à son régime.

A la mosquée de Bambéto où s'est tenu la prière funèbre, le leader de l'UFDG a dressé un tableau sombre sur le nombre de victimes des violences d'Etat depuis que l'actuel président est au pouvoir.

"Nous sommes à la 260ème personne décédée à la suite des violences d'Etat exercées sur de pauvres citoyens depuis que monsieur Alpha Condé est au pouvoir. Ça se répète, il n'y a pas de suite, ni d'enquête, ni de justice, ni de compassion. C'est triste pour notre pays. On n'en parle pas, parce que ce n'est pas une préoccupation d'Alpha Condé et de son gouvernement", a dénoncé Cellou Dalein Diallo.

L'opposant a rappelé qu'il y a eu 99 victimes pendant la lutte contre le troisième mandat du FNDC, 51 victimes dans le cadre des violences postélectorales, sans qu'il n'y ait eu d'enquête ou de justice. A ceux qui prêchent la paix, l'ancien premier prévient que celle-ci ne s'obtient pas par l'exhortation, mais par la justice et le respect des droits des autres.

"Les gens aiment souvent parler de la paix, mais elle ne se construit pas par l'exhortation, elle ne se construit pas en rappelant ses avantages et ses vertus, la paix se construit par la justice, le respect des droits des autres. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Malheureusement, pour monsieur Alpha Condé et son gouvernement, la vie de ses opposants et ceux qui le conteste n'a aucune valeur", accuse-t-il.

Selon lui, la Guinée a besoin d'un président qui sera celui de tous les guinéens, et qui va veiller à la sécurité et à la préservation des droits de tous. "On a besoin d'un président qui va relever le défi de la réconciliation nationale, de l'insécurité, de l'injustice", affirmé le président de l'UFDG.

"Nous sommes tristes parce que ce monsieur a été arrêté à l'occasion d'une manifestation du FNDC au mois d'aout 2020. Il a perdu la vie en prison alors qu'il ne devait pas être emprisonné. Parce qu'il a été raflé non loin de son domicile. Que sauve la Guinée. Aujourd'hui, on a plus de 400 personnes en prison", a lancé M. Diallo.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com