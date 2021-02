Viol incestueux : La triste histoire de K.D 13 ans, enceintée par son oncle…

LABE- C'est une affaire d'inceste, jusque-là, camouflée, pour sauver l'honneur de la famille, qui vient d'éclater au grand jour. Cette vieille histoire d'inceste a refait surface, alors que la jeune fille victime traîne une grossesse de 6 mois sans même savoir son état à cause de son âge mineur.

K.D avait a contracté la grossesse lors d'un viol dont l'auteur n'est autre que son oncle maternel. C'est le papa de fille qui l'a fait venir du village afin de l'aider à trouver du travail.

Selon l'explication de la jeune victime qui fait la 6ème année, un jour son oncle qui était seul avec elle à la maison l'avait commissionné pour acheter de la banane. A son retour, il lui a offert une boîte de jus déjà ouverte qu'elle a bu. Quelques minutes après, elle est endormie dans la chambre. Elle n'a pas compris la suite. A son réveil elle constate qu'elle était seule. Ce n'est que plusieurs mois après, que ses parents ont compris qu'elle est enceinte. D'explications en explications, elle a retracé la scène.

Depuis que la mère de la fille a découvert cette histoire d'inceste dans sa famille, elle fait des crises. "Aujourd'hui, je n'ai rien à dire sauf que j'ai honte, j'ai vraiment honte. C'est une personne avec laquelle que je partage le même sang qui a commis ça. Je ne peux plus parler et je ne peux plus sortir. Nous avons honte partout dans le quartier", témoigne la mère de la victime avant de s'évanouir.

Le père de la victime complètement abattue et dépassé par la situation a tout de même eu le courage d'expliquer ce que sa famille vit : "J'ai constaté que ma fille perdait du poids et ne mangeait plus. J'ai demandé à sa mère qui n'a rien compris. Nous l'avons envoyé à l'hôpital où on nous a annoncé qu'elle est en état de famille. Lorsque je l'ai interrogé, elle m'a dit qu'elle avait peur de me le dire. Mais par la suite, elle nous a expliqué la scène. Entretemps, depuis l'acte, nous constatons que le jeune qui a commis l'acte qui est de même père que ma femme s'éloigne de la famille, il passe la nuit ailleurs, il vient rarement à la maison.

Lorsque nous lui avons demandé, il a nié pour un premier temps. Je l'ai envoyé à la gendarmerie où il a reconnu les faits. La famille, du village à ici, tout le monde est tombé sur moi afin que je désiste. Je n'ai pas pu résister. J'ai retiré la plainte. Je l'ai laissé avec la gendarmerie. C'est par après qu'on m'a dit que le jeune a été libéré. Maintenant, nous sommes là avec notre fille sans solution. La mère du jeune m'a beaucoup plaidé pour que je le laisse venir auprès de moi afin qu'il travaille. Je suis sans force et ne sais que faire", a témoigné le papa de fille.

Aux dernières nouvelles, le jeune accusé de cet inceste a quitté le village pour une destination inconnue. Aujourd'hui, la famille rumine son remord avec une fille mineure qui porte une grossesse de 6 mois. Des ONG viennent de se lever pour faire reprendre la procédure contre le jeune garçon afin qu'il réponde de ses actes.

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224)664 93 45 45