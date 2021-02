Vindicte populaire : Un présumé voleur lynché à mort à Nzérékoré…

NZEREKORE-Certains citoyens continuent de se rendre justice, dans certaines préfectures du pays. Ce jeudi 04 février 2021, un cas de vindicte populaire a eu lieu dans la préfecture de N'Zérékoré. Un présumé voleur a été lynché par une foule en colère. L’acte s’est produit au quartier Gonia dans la commune urbaine de Nzérékoré.

Selon nos informations, ce sont deux voleurs partis voler à Humo, vers 9h qui ont été surpris par le propriétaire de la maison. L'un d'entre eux a été attrapé, battu à mort.

« C’était vers 09h qu’ils sont venus défoncer une porte ici à Humo. Ils ont pris plusieurs objets. Ils étaient prêts à sortir lorsqu'ils croisé le concessionnaire. Immédiatement, ils ont laissé tomber tout ce qu’ils avaient et ils ont tenté de prendre la poudre d’escampette. Ils étaient deux, l’un a pu s’échapper, l'autre attrapé. Ce dernier a été pris et proprement bastonné. Il s’est battu pour venir à côté de l’école le Destin. Il est resté là pendant 2h assis sous un avocatier. C’est une autre personne qui l'a vu vers 11h et a informé les autres qu'il s'agit d'un voleur. Immédiatement, les gens se sont rués sur lui, et il a été frappé jusqu’à mort s’en suive », a témoigné un citoyen du quartier.

Interrogé, le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Nzérékoré s’indigné face à l'acte qui, selon lui, est contraire au principe d'un état de droit. Selon lui, il est interdit que les citoyens se rendent justice eux-mêmes.

‘’C’est ce matin que nous avons été informés par le maire qu’il y a un corps à Gonia 3 secteur 2. A vu d’œil, tout porte à croire que ce monsieur a été lynché. Malheureusement, il n’est pas encore identifié. Aujourd’hui on fait tout, afin de mettre fin à ces pratiques de lynchage. Nous essayons à tout moment de sensibiliser la population d’abandonner ces pratiques de lynchage populaire. La loi est là pour ça. Si vous prenez un voleur, il faut immédiatement le conduire devant les services de sécurité. Personne ne doit se rendre justice. Personne n’est au-dessus de la loi. Très malheureusement, dans la plupart des cas, c’est ce que nous enregistrons’’, regrette Marcel Malick Oularé.

A Nzérékoré, l’insécurité est devenue une gangrène, les citoyens sont livrés à la merci des bandits qui font leur loi dans la cité.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél : (00224) 628 17 43