Sékhoutoureyah : De quoi Alpha Condé et Josep Coll ont-ils parlé ?

CONAKRY- Alpha Condé a reçu, ce mercredi 3 février 2021 au Palais Sekhoutoureya, Josep Coll, le chef de la délégation de l'Union européenne en Guinée. De quoi le diplomate européen et le dirigeant guinéen ont-ils parlé ?

Selon nos informations, les discussions entre Alpha Condé et son hôte ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération entre Conakry et Bruxelles.

Le 11e FED (Fonds européen de développement) portant sur 244 millions d'euros signé en décembre 2014 qui se termine en 2021 était au menu de la rencontre. Les échanges ont également porté sur la mise en place base des relations futures de coopération entre la Guinée et l'Union européenne.

Lire aussi- Menaces de "sanctions "contre la Guinée: Jusqu'où Paris compte aller?

“On a eu une réunion constructive avec le président de la République pour échanger sur la programmation de notre coopération future entre l'Union européenne et la Guinée. Comme vous le savez, la coopération se décline par pluri-annualité. La dernière qui était le 11e Fed se termine cette année. Il faut entrer dans un nouveau cycle. La programmation de ce nouveau cycle est en cours. Il fallait absolument, au plus haut niveau de l'Etat que je puisse expliquer au président les grands principes de ces déclinaisons. On a eu un échange fructueux qui nous a permis de converger dans cette discussion”, a expliqué Josep Coll au sortir de sa rencontre avec le chef de l'Etat.

Cet échange intervient alors que la France et l’Union Européenne laissent planer l’épée de Damoclès sur la Guinée. Paris et Bruxelles exigent de Conakry que tout la lumière soit faite sur les décès d’opposants survenus ces derniers mois à la maison centrale. Dans le cas contraire, des mesures pourraient prises contre la Guinée.

A suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06