Le laboratoire du Centre scientifique de RUSAL en Guinée affiche l’exactitude absolue des tests COVID-19 selon les normes de l’OMS

Conakry, 04 février 2021 – RUSAL (code à la Bourse de Hong Kong 486, à la Bourse de Moscou RUAL), l’un des plus grands producteurs d’aluminium au monde, annonce l’exactitude de 100% des résultats des tests COVID-19 réalisés en laboratoire au Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS) en Guinée. Le laboratoire a réussi la procédure de validation selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé.

Le laboratoire, basé au Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS) a été créé en collaboration avec Rospotrebnadzor et ses unités scientifiques en 2017. Ce laboratoire dont le but est de diagnostiquer des infections particulièrement dangereuses n’a pas son égal en Afrique de l’Ouest en termes d’utilisation de la haute technologie et de la sécurité biologique. En décembre 2020, un panel de contrôle mis au point par l’OMS et recommandé pour le contrôle de la qualité par le Réseau national des laboratoires, effectuant des diagnostics COVID-19 PCR en République de Guinée, avait été envoyé au CREMS.

Le panel comprenait 5 échantillons de contrôle de matériel génétique avec et sans virus COVID-19. Les résultats de l’étude ont démontré le taux de correspondance des résultats des tests aux valeurs de référence à la hauteur de 100 %. Le procès-verbal de l’étude, conformément à la réglementation, a été soumis à l’approbation du Collège royal des pathologistes d’Australasie. La validation réussie du laboratoire auprès du CREMS a été annoncée par l'Institut National de Santé Publique (INSP) de la République de Guinée.

Parlant de la haute exactitude des résultats des tests du laboratoire du Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS) en Guinée, Yakov ITSKOV, Le Directeur du business Alumine de RUSAL a déclaré : « Les résultats démontrent une fois de plus la conformité des établissements médicaux de RUSAL en Guinée aux normes mondiales les plus élevées. Dans le programme national guinéen de lutte contre COVID-19 figure les deux centres de santé construits par notre société, le Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS) à Kindia, et le centre médical multifonction pour les maladies infectieuses dans la préfecture de Fria. Grâce aux efforts conjoints des médecins russes et guinéens, plus de 460 patients atteints d’infection de coronavirus ont été traités avec succès, et plus de 14 500 tests PCR ont été effectués ».

RUSAL a été l’une des premières entreprises privées à aider l’Afrique en matière de la lutte contre les maladies infectieuses de masse. Ainsi, en 2015, lors de l’épidémie d’Ebola RUSAL a construit dans la région de Kindia un Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS), qui pendant la pandémie de COVID-19 reçoit des patients avec un diagnostic confirmé de coronavirus. Egalement, en juin 2020, RUSAL a réalisé en 21 jours un nouveau Centre multifonction à Fria en vue de renforcer le système sanitaire guinéen.

Aussi, en juillet 2020, un avion a été affrété par RUSAL pour transporter en Guinée une cargaison humanitaire et médicale dans le cadre de son action contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en Guinée. La cargaison comprenait des médicaments, ainsi que du matériel médical de pointe et des consommables pour le traitement des patients atteints d’infection confirmée de coronavirus. En novembre 2020, RUSAL a remis à la Guinée deux nouvelles ambulances spécialisées dotées d’équipements de pointe destinées à apporter des soins médicaux d’urgence et à assurer la réanimation des patients, y compris à l’aide des ventilateurs.

Pour sa contribution dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19, le personnel médical de RUSAL en Guinée s’est vu décerner le Prix national guinéen de la structure Katala-224. Les lauréats du prix ont été le chef du service médical de RUSAL en Guinée, Elena Kolomoets, et deux employés du Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS), le médecin chef Victor Kpakilé Konomou et le thérapeute N`Yéréké Jérome Gbamou.

RUSAL opère en République de Guinée depuis 2001, étant l’un des plus grands investisseurs étrangers dans ce pays. En Guinée, RUSAL possède la compagnie des bauxites de Kindia (CBK), ainsi que le complexe de bauxite et d’alumine Friguia. En outre, RUSAL continue à réaliser un projet d’exploitation du plus grand gisement de bauxite dans le monde Dian-Dian dans la région de Boké. Le volume des réserves prouvées de ce gisement s’élève à 564 millions de tonnes.

RUSAL (www.rusal.ru) est le leader mondial du secteur de l’aluminium. En 2019, la société représentait environ 5,9% de la production mondiale d’aluminium et 6,3% de la production mondiale d’alumine. RUSAL est présent dans 20 pays au monde sur les 5 continents. Les actions ordinaires de RUSAL sont négociées à la bourse de Hong Kong (code commercial 486) et à la bourse de Moscou (code commercial RUAL).