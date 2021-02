Guinée : Le "pouvoir" des chasseurs donzos se renforce en Haute Guinée…

CONAKRY- L’influence et le pouvoir des chasseurs traditionnels donzos, se renforcent encore davantage, en Guinée, notamment dans la région de la Haute Guinée. Si jusque-là leur champ d'action se limitait à la chasse et aux soins traditionnels, désormais ça ne sera plus le cas.

Des milliers de membres de cette confrérie, pourraient bientôt être impliqués dans la protection de l’environnement et la sécurité communautaire, a appris Africaguinee.com.

Environs 6000 chasseurs traditionnels donzos (plus que l’effectif d’un bataillon militaire) ont été formés à cet effet dans les préfectures de Kouroussa, Siguiri et Mandiana.

Selon nos informations, un comité de pilotage a été mis en place pour former ces chasseurs donzos en matière de conflit, et de la protection de l’environnement. A l’image d’une police traditionnelle parallèle, ces chasseurs seront aussi chargés de veiller sur les espèces protégées, apprend-on.

Lire aussi- Guinée : Immersion dans l’univers mystique des Donzos…

Existant depuis des millénaires, en Afrique de l’Ouest, la confrérie des chasseurs donzo a résisté aux grandes mutations politiques et sociales survenues dans la région. Ils maintiennent leur identité et se distinguent par leur accoutrement. Le fusil de calibre 12, des talismans font partie de leur ornement.

En Guinée, leur présence à Conakry pendant les manifestations meurtrières de 2012-2013, a été souvent dénoncé. Soupçonnés à tort ou à raison d’être « un bras armé » du pouvoir, ils ont été accusés par l’opposition à l’époque d’être à l’origine de la répression des manifestants.

A suivre…

Africaguinee.com