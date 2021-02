Mouctar Diallo quitte ses fonctions : Quel avenir pour le leader des NFD?

CONAKRY-Mouctar Diallo a officiellement quitté ses fonctions de ministre de la jeunesse et de l’Emploi, poste qu’il occupait depuis trois ans. Le leader de NFD (nouvelles forces démocratiques) a cédé sa place à madame Aissatou Baldé, ancienne ministre de l’Environnement.

Reconduit à la faveur du premier gouvernement de la quatrième République, le désormais ex ministre de la jeunesse, aurait, selon plusieurs indiscrétions, rejeté son portefeuille, le jugeant « peu important ». La rumeur sur sa démission s’est amplifiée avec en toile de fond, de nombreuses spéculations. Mais Mouctar Diallo n’a daigné pipé mot pour éclairer la lanterne de l’opinion, jusqu’à ce que le décret annonçant son limogeage tombe la semaine dernière, confirmant ainsi, ce que tout le monde savait, quasiment déjà. Le malaise qui existait entre lui et le Chef de l’Etat. Lequel, aurait d’ailleurs été très irrité par l’attitude de son allié, selon des indiscrétions.

Déjà confronté à une fronde au sein de son parti, dans lequel, certains jeunes appuyés par des cadres ont osé dénoncer ses premières nominations, Alpha Condé, avait un choix. Satisfaire les désidératas de son allié et fragiliser davantage son autorité ou le limoger, pour contenir la colère de ses partisans. La suite, on la connait.

Désormais une question se pose : quel avenir pour Mouctar Diallo aux côtés d’Alpha Condé ? Après avoir mouillé le maillot, sans ménagement pour la campagne du troisième mandat, le leader de NFD se retrouve sans portefeuille. Le Chef de l’Etat va-t-il lui trouver un autre point de chute ? C’est ce que l’avenir nous dira. En tout cas ce mardi lors de la cérémonie de passation, il n’a pas tari d’éloges pour le Président Condé.

« J’ai passé le témoin ce mardi à ma sœur Assiatou BALDÉ à la tête du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes. Toute ma gratitude au Président de la République, le Pr. Alpha CONDÉ qui m’a confié la gestion de ce département durant près de 3 ans. Mes remerciements au Premier Ministre, chef du gouvernement Dr. Ibrahima Kassory FOFANA, aux travailleurs du ministère et aux partenaires techniques et financiers. Que Dieu veille sur le Président Alpha CONDÉ et bénisse tous les Guinéens partout où ils se trouvent », a-t-il écrit comme message d’adieu.

Africaguinee.com