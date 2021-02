Lappé Bangoura : « Ces garçons sont à féliciter… »

CONKARY-Kanfory Lappé Bangoura, est fier de ses poulains, éliminés aux demies finales du championnat d’Afrique des Nations de football, par le Mali. Le sélectionneur guinéen estime que son équipe est à féliciter et à encourager.

« Le match, on l’a perdu, c’est bien vrai, mais c’est aux tirs au but. Après, il faut reconnaitre qu’il y a eu beaucoup de forfaits. Je crois que ces garçons sont à féliciter et à encourager. Mais c’est un rêve qui s’est arrêté parce que sincèrement, on voulait, pour une première fois, jouer une finale parce que depuis 1976, la Guinée n’a pas disputé une finale de catégorie supérieure », a déclaré le coach guinéen.

Le Sily Local disputera samedi 06 février la petite finale face au Cameroun, pays organisateur, étrillé ce soir par le Maroc sur le score de 4 buts à 0.

