L’unité de Coordination et d’Exécution des projets (UCEP) change de logo

L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) est ravie d’annoncer l’évolution de sa charte graphique et de son logo. Ces changements répondent à une volonté de l’UCEP de rapprocher davantage son identité visuelle à son objectif qui est de fédérer et mieux coordonner l’ensemble des projets de renforcement des capacités et de gouvernance économique de la Guinée.

Le nouveau logo ci-dessous illustre ainsi le centre d’intérêt de l’Unité porté sur le soutien à la gestion économique, des ressources humaines compétentes par le renforcement des capacités et la modernisation des systèmes administratifs. D’où la prise en compte des dimensions économiques, Humaines et Technologiques. Il vise à apporter une touche de modernité et à réaffirmer l’engagement de l’UCEP à œuvrer dans le sens du développement socioéconomique de la Guinée.

Ces trois dimensions sont matérialisées dans ce logo par un engrenage de trois roues reliées par un ruban pour ressortir le caractère interdépendant et dynamique de ces aspects. Le ruban de couleur rouge-jaune-vert, emblème de la Guinée définie le caractère inclusif, la finalité des interventions.

La couleur principale du logo le bleu ciel, illustre les ouvertures d’horizons en matière de gestion publique et l’étendue des appuis que l’institution apporte aux structures bénéficiaires à travers les projets sous sa responsabilité.

Cette nouvelle identité visuelle s’applique d’ores et déjà à l’ensemble des outils de communication de l’UCEP et en premier lieu son site internet www.ucepguinee.org

A propos de l’UCEP

L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) est une initiative du Gouvernement guinéen dans le but de mutualiser et de coordonner l’ensemble des interventions des partenaires techniques et financiers en matière de renforcement des capacités. Elle est placée sous la tutelle du Ministère du Plan et du Développement Economique (MPDE) et a pour partenaires financiers la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement (BAD).

La Banque mondiale finance le Projet de Gouvernance Économique, d’Assistance Technique et de Renforcement des Capacités (EGETACB-FA).

Quant à la BAD, elle a financé le Projet d’Appui à la mise en œuvre du PNDES (Plan National de Développement Économique et Social) et le Projet d’Appui à la Planification Économique et à la Gouvernance Minière (PAPEGM). Les Projets de digitalisation des paiements gouvernementaux (DIGIGOV), le Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et à la Formalisation des Entreprises (PAMORIFE) et le Projet d’Assistance Technique à l’Emploi des Jeunes se sont ajoutés au portefeuille du financement de la BAD et l’exécution concernera les périodes 2020-2023.

Pour plus d’informations veuillez consulter : https : www.ucepguinee.org

Contacts :

Mme Aissatou BAH

Spécialiste en Communication

UCEP-Guinée

T: +224 629 00 39 47

E: aissatou.bah@ucepguinee.org

M. Abdoulaye Wansan BAH

Coordonnateur de l’UCEP

T: +224 629 00 55 50

E: wansan.bah@ucepmpde.org