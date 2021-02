Guinée : Débouté, l’UFDG dénonce une justice “aux ordres”…

CONAKRY-Le parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a réagi suite à la décision, rendue ce mercredi 3 février 2021, par un tribunal de Conakry, qui a rejeté son recours relatif à la fermeture de son siège et de ses bureaux.

« Le juge des référés rejette la demande de réouverture du siège et des bureaux de l'UFDG ce mercredi 03 février 2021. Il est ainsi clair que les locaux du parti fermés et occupés par les FDS (forces de défense et de sécurité) depuis le 20 octobre 2020 ne seront rouverts et les cadres, militants et sympathisants arbitrairement détenus ne seront libérés que lorsque ALPHA Condé le voudra », a dénoncé l’UFDG, à travers le coordinateur adjoint de sa cellule de communication.

Dénonçant une "justice aux ordres", la principale formation politique de l’opposition en Guinée, soutient que l'essentiel des verdicts rendu par les tribunaux, sont dictés par le Gouvernement.

« La décision a été prise par le gouvernement sans titre ni droit. Aucune décision administrative encore moins judiciaire n'a été présentée à l'UFDG ou à son Président. C'est ce gouvernement qui dicte l'essentiel des verdicts rendus. C'est la pire ignominie d'une justice aux ordres. Ce n’est pas seulement troublant, c’est alarmant pour notre démocratie”, déplore Joachim Milimouno.

