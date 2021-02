Grave incendie à N’Zérékoré : des policiers et gendarmes "dealers" indexés…

NZEREKORE-Un grave incendie a ravagé le plus grand centre de tapisserie de Nzérékoré. Le drame s’est produit dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 février 2021 au quartier Boiro, dans la commune urbaine. Les pertes sont énormes. Selon des témoignages, elles s’élèvent à plus de 100.000.000fg.

Les victimes pointent du doigt des fumeurs de drogue en complicité avec des policiers et gendarmes. Selon eux, leur centre est devenu le nid des bandits. Ils dénoncent aussi certains membres des forces de l’ordre qui font compagnie avec ces bandits dans leur centre. L’une des victimes sous le choc témoigne :

« C’est à 3h du matin que mes amis m’ont appelé pour m’informer. J’ai pris ma moto la nuit pour venir constater. Effectivement, j’ai trouvé que tout est parti en fumé. Mais bien avant aujourd’hui, je suis parti à la gendarmerie où j’ai informé le colonel pour qu’ils prennent des dispositions par rapport à notre lieu de travail. Parce qu’il y a des gens qui fument la drogue ici, chaque nuit. Il y a plus de 40 personnes, qui vont se regrouper là pour fumer la drogue. Je lui avais demandé de prendre des dispositions, pour ne pas qu’il y’ait des dégâts ici un jour causant des morts. Eux-mêmes ils ont pris 3 gendarmes, ils sont venus faire le constat. Ils nous ont promis qu’ils allaient prendre des dispositions. Mais depuis qu’ils ont quitté, jusqu’aujourd’hui, personne n’a remis pied ici. Je suis allé encore informer la brigade, eux aussi ils sont venus faire le constat, il n’y a pas eu de suite. Tous les jours quand tu viens ici, à partir de 19h, tu vas trouver plus de 40 personnes. Même des gendarmes, des policiers, tu les trouves en train de dealer de la drogue ici. Nous avons tout fait, nous n’avons pas trouvé de solution et voilà les conséquences maintenant », a témoigné Abdoulaye Barry, vendeur de bois, estimant qu’il y a eu beaucoup de dégâts.

‘’On ne connaît même pas l’étendue des dégâts. Il y a plus de 10 vendeurs de bois ici. Il y a des tapissiers, il y a des menuisiers. Moi personnellement, j’ai plus de 200 et quelques bois qui sont brulés avec la machine. Il y a une voiture qui est brulée. Franchement dit, je ne peux pas connaitre tout’’, s’indigne-t-il.

Fodé Bangoura une autre victime estime ses pertes à plus de 80.000.000fg. Selon lui, ce sont des bandits qui font leur loi dans leur centre dès la tombée du crépuscule.

« Les fumeurs de drogue passent la nuit ici. On a informé la police, la gendarmerie, la mairie. Ils sont tous au courant. Il y a même deux militaires qui viennent vendre la drogue devant moi ici. Ils viennent avec leurs sacs, ils vendent la drogue aux gens ici. J’ai vu ça plusieurs fois. A partir de 19h, tu viens ici, tu ne peux pas rentrer. Même si on envoie les bois la nuit à 20h, tu ne peux pas rentrer. Gare à toi de rentrer. Quand tu envoies les bois il faut que tu les débarques sur la route. On a perdu beaucoup de biens qu’on ne peut pas calculer. Pour les autres je ne connais pas mais pour nous, ça va jusqu’à 80 et quelques millions », confie Fodé Bangoura très choqué.

Ils lancent un appel aux autorités de prendre des dispositions si non ils seront obligés de changer de place. Le banditisme prend une envergure inquiétante dans la ville de Nzérékoré. Récemment, plusieurs filles avaient été attaquées, dépossédées de leurs biens et même violées lors du dernier concert tenu au stade du 3 avril.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél. : (00224) 628 80 17 43