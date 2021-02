Le coffre-fort de l’université de Sonfonia a été volé : Plus de 200 millions emportés

CONAKRY-Incroyable mais vrai ! Le coffre-fort de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, l'une des plus grandes institutions d'enseignement supérieur de Guinée, a été volé. Ce vol spectaculaire a eu lieu dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 janvier 21.

Plus de 200 millions GNF ont été volés dans ce cambriolage. Cérise sur le gâteau, cet argent volé devait servir au paiement de trois mois de salaires des enseignants contractuels. Des enseignants, qui, faut-il le rappeler, viennent de reprendre les cours après une semaine de grève. Des enquêtes policières sont ouvertes.

A l’université de Sonfonia, où un reporter d’Africaguinee.com s’est rendu ce mardi 2 février 2021, le recteur de l’Université lui a confié que le coffre-fort a été retrouvé, à Coyah, dans la périphérie de Conakry, mais il était vide. Les quelques 233 millions de francs guinéens, qui s’y trouvaient, se sont volatilisés.

« C’est le coffre-fort du billétage qui a été volé et non celui de l’agent comptable. Le coffre-fort du billeteur prend les salaires des contractuels et des enseignants qui ne sont pas virés dans les banques. Le samedi et dimanche 31 janvier, on a pris le coffre-fort du service de billetage de l’Université, il pèse 700 kilos. Le vol concerne trois mois de salaires des contractuels qui s’élève en tout à 233 millions de francs guinéens », a confié Dr Koré Bah, ajoutant qu’une plainte contre X a été formulée. "La police est en train de travailler", a-t-il indiqué.

A suivre….

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com