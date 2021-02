Kouyaté titille Alpha Condé : "Un populisme trompeur ne gère pas un pays…"

PARIS-Déterminé à mettre en application son slogan « gouverner autrement », Alpha Condé est lui-même descendu sur le terrain ce lundi 1er février, à la surprise générale, pour constater le fonctionnement de certains services publics.

Alors cette descente inopinée du Chef de l’Etat continue de susciter des commentaires, l’opposant Lansana Kouyaté y voit derrière « un populisme trompeur ». Il prévient que "Gérer autrement"consiste à "respecter la Constitution et les Lois du pays".

« La gestion du pays requiert un état d'esprit d'Homme d'État et non un populisme trompeur. Gérer autrement, c'est respecter la constitution et les lois du pays », a mentionné ce mardi 2 février 2021, le leader du PEDN dans un Twitt.

A suivre…

