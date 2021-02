Guinée : Alpha Condé revient sur une de ses "décisions"…

CONAKRY-Le Président Alpha Condé est revenu sur une de ses décisions. Ce lundi 1er février, le chef de l’Etat a pris un décret portant « Modification du décret du 6 juillet 2018 sur le partenariat stratégique Sino-guinéen ».

Ledit accord porte sur 20 milliards de dollars pour les 20 prochaines années. Le président Condé a pris la décision de modifier certaines dispositions relatives au comité de suivi du partenariat stratégique Sino-guinéen du 6 juillet 2018.

En effet, l'article 1er du décret D 2018/ 104/ PRG du 6 juillet 2018 du comité de suivi de l'accord de partenariat stratégique Sino-guinéen est modifié comme suit :

1-Président du comité, le ministre des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger, coordinateur de la coopération guinéenne

2-Membres du bureau exécutif :

Lire aussi - Guinée-Chine : des interrogations sur "un accord de 20 milliards Us" signé par Alpha Condé…

Trois représentants de la présidence de la République, un représentant de la primature, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du plan et du développement économique, le ministre de la coopération, le ministre des investissements et des partenariats publics et privés, le ministre des Mines et de la géologie, le ministre du budget, les ministres sectoriels dont les projets sont sélectionnés dans le cadre de l'accord stratégique. Le gouverneur de la banque centrale, l'administrateur général de l'ACGP, maître d'œuvres publiques, rapporteurs.

Le fonctionnement et la mise à disposition des moyens techniques matériels et financiers, sont assurés par le budget national, indique le même décret. Les ministres des affaires étrangères, des Mines et de la Géologie, de l'économie et des finances, du budget et l'administrateur général de l'ACPG sont chargés de l'exécution du présent décret.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com